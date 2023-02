Esparza: "Técnicamente es imposible licitar la 2ª fase del Canal de Navarra a final de 2023, como dice Chivite"

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado este miércoles que el PSN y, en particular, la presidenta del Gobierno, María Chivite, "miente" cuando sostiene que las obras de la 2ª fase del Canal de Navarra, la que llevará agua del Irati embalsada en el pantano de Itoiz, hasta los secanos áridos de la Ribera, se licitarán antes de final de este año. Esparza, que ha convocado a los medios de comunicación, ha asegurado que tal anunció es "un nuevo engaño a los navarros". "Técnicamente es imposible. Miente y falta a la verdad porque están en campaña electoral", ha afirmado. Según sus cálculos, como pronto, las obras de las dos tuberías principales que llevarán agua en el tramo Pitilla- Ablitas "no se podrán licitar hasta agosto de 2024 por los trámites administrativos que exige el proyecto" , aunque ha agregado que posiblemente el retraso sea incluso mayor debido a las elecciones generales y autonómicas que hay por delante . A partir de la licitación, según ha añadido, tendrá que venir la adjudicación de la obra y luego el inicio de obras, cuya duración se prevé se alargue durante cuatro años. Aparte queda en el aire, cuándo se licitará el área regable de esta segunda fase, el llevar el agua de las tuberías principales hasta cada parcela para poder regar de facto.

El líder de UPN ha llamado la atención sobre otro escollo para que se produzca la licitación.El proyecto, a día de hoy, no dispone ni de estudio de viabilidad ni de financiación acordada con el Gobierno central. "En los presupuestos de 2023 no hay ni una sola partida para estas obras", ha apuntado.

La 2ª Fase del Canal de Navarra, en este momento, se encuentra en fase de exposición pública en el portal de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Fue publicado el 16 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 16 de enero y, posteriormente, el día 23 en el BON. Desde entonces, se abrió un plazo para presentar alegaciones de 30 días hábiles, que concluirán el próximo 3 de marzo. El proyecto, entre otros datos, plantea un costes de 292 millones de euros, el riego de 20.214 hectáreas y el abastecimiento de agua de Itoiz a 70.000 habitantes de unas 17 localidades riberas.

LOS PASOS ADMINISTRATIVOS QUE TODAVÍA FALTAN PARA LA LICITACIÓN

Esparza ha explicado los pasos administrativos que debe cumplir el proyecto antes de la licitación, así como el tiempo aproximado que cada uno de ellos requiere. Así, ha indicado que el una vez que el 3 de marzo termine el plazo de alegaciones, hay "cuatro meses para responderlas". Una vez resueltas las alegaciones, el proyecto debe pasar una nueva supervisión, lo que ha comentado supondrá unos dos meses. "Estamos ya en octubre de 2023" . "A continuación viene la tramitación de la declaración de impacto ambiental, que se debe hacer en el Ministerio y, para hacer este trámite, se necesitan informes de los responsables de Medio Ambiente del departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, informe sobre patrimonio cultura, de órganos con competencia en materia de prevención y riesgos, de órganos con competencias en planificación hidroeléctrica, de patrimonio cultural.... Son cuatro meses para esa tramitación en conjunto. Y ya nos vamos a febrero de 2024", ha indicado.

El proceso se alargará porque, según ha comentado, habrá que realizar al proyecto las modificaciones correspondientes a las observaciones que salgan de la declaración de impacto ambiental. "Otros dos meses, ya estamos en abril, y a continuación se ha de proceder a la exposición pública de bienes y derechos, alegaciones, proceso expropiatorio.... En definitiva, en el mejor de los casos, nos vamos a agosto de 2024".

El presidente de UPN ha subrayado que, además,el proyecto carece de un plan de viabilidad económica y de un convenio con el Gobierno central donde se detalle cómo se va a financiar la obra. Por eso, según Esparza, el PSN "está vendiendo humo" porque han sido "tres años de parón, de freno, sin tomar decisiones, para no molestar a su socio EH Bildu".

LO REALIZADO POR UPN, EN CONTRAPOSICIÓN A LO REALIZADO DESDE 2015

En su denuncia, el líder de UPN ha recordado que desde el Gobierno se ha culpado al Gobierno de UPN del retraso de esta obra. Por eso, ha comparado lo realizado por UPN en 8 años (2001-2015) y lo realizado "por los Gobiernos cuatripartito y pentapartito en estos últimos ocho año". Ha indicado que la primera piedra se colocó en 2001, que entre 2006 y 2011 se construyeron 15 sectores regables de la 1ª Fase del Canal de Navarra (Itoiz- Pitillas), con un total de 22.395 hectáreas.

También ha señalado que en mayo de 2014 tuvo lugar el contrato concesional de la ampliación de la Primera Fase, que ampliaba el canal hacia Tierra Estella. "Entre mayo de 2006 y mayo de 2014 se licitaron dos zonas regables, la de la Primera Fase del canal, y la de la ampliación, con otras 15.275 hectáreas. En total 36.760 ha. Además, la Primera fase se terminó en cinco años".

"¿Qué se ha hecho en los ocho años siguientes, con el cuatripartitito de Barkos y el pentapartito de Chivite? Pues no se ha adjudicado nada. Nada es nada. Y se han construido escasamente 7.400 hectáreas de la ampliación que UPN ya dejó adjudicadas. Si hubiéramos seguido los ritmos de UPN, la construcción de la ampliación se habría terminado en abril de 2018 y se debería haber adjudicado la segunda Fase del Canal en 2021".

Por tanto, según Esparza, después de la presente legislatura, "por mucho que diga el partido socialista, no se ha adjudicado ni un solo metro cuadrado, no tienen presupuesto para licitar la obra en 2023, no ha n hecho el plan de viabilidad, no hay plan de financiación y no hay ninguna negociación avanzada con el Gobierno de España para ver cómo se reparten los costos de esta infraestructura, no se sabe cuál es el canon para los regantes y no hay modelo de desarrollo de la obra hidraúlica".

ABASTECIMIENTO DE AGUA DE BOCA

Para el líder de UPN, el "colmo" ha sido la última nota de prensa del consejero de Cohesió Territorial, Bernardo Ciriza. "Nos vende en enero de 2023 las obras del Plan de Infraestructuras Locales, para abastecimiento de agua de boca a los municipios de la Ribera, que se van a ejecutar, si todo va bien, a partir de 2026. ¡Menuda desfachatez!".

Esparza criticó que el PSN "ha estado frenando esta infraestructura" y ha pasado de "defender" este proyecto de la mano de UPN "a frenarlo de la mano de EH Bildu" y los socialistas, "por motivos electorales" quieren "trasladar a los ciudadanos otra foto". "Los hechos son los hechos. Y el PSN no ha hecho lo que debía hacer para llevar el agua a la Ribera".