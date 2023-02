Sindicatos convocan a los 29.000 funcionarios del Gobierno de Navarra a una huelga el 15 de febrero

Los sindicatos ELA, LAB, UGT, CC OO y Steilas han convocado una huelga para el 15 de febrero en todo el sector de la Función Pública de Navarra con el objetivo de reivindicar mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos y una negociación "real" en la Mesa General.

Así lo han dado a conocer este lunes en rueda de prensa David Marcalain, de CC OO; Isabel Artieda, de LAB; Eider Larripa, de Steilas; Izai Bujanda, de ELA; y Jesús Elizalde, de UGT.

Según han apuntado, el 13 de febrero registrarán un escrito ante Función Pública y el día de la huelga, el 15, también mantendrán una concentración frente al Palacio de Navarra las 11.30 horas así como una manifestación a las 17.30 horas que partirá desde Geltoki y finalizará en el Paseo de Sarasate.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han reclamado "acabar con la política de privatizaciones en el sector público y revertir lo privatizado hasta ahora"; que el Gobierno de Navarra "ejerza sus competencias de autogobierno"; una "estabilidad en el empleo y reducción de la temporalidad por debajo del 8%"; un "adecuado dimensionamiento de la plantilla aumentando las ratios de personal", con "mejor atención, creación de empleo y rejuvenecimiento de las plantillas"; y una carrera profesional "que incentive y retribuya la formación y dedicación, lo cual revierte en una mejora de los servicios".

"Exigimos al Gobierno de Navarra que, en uso del autogobierno, destine las partidas económicas necesarias para que todas las empleadas y empleados públicos avancemos en la recuperación del poder adquisitivo, aplicando el IPC de Navarra. Los sindicatos firmantes defendemos que las mejoras laborales que se puedan dar en beneficio de toda la plantilla y procuren la eliminación de las brechas salariales existentes en la Administración Pública", han reivindicado.

Unas mejoras laborales que, a su juicio, "no contemplan solo los aumentos retributivos, sino que van más allá", con mejoras que "garanticen la igualdad real entre mujeres y hombres, que protejan la salud laboral de las personas trabajadoras, que reconozcan los derechos de la ciudadanía Navarra, que aseguren la adecuada prestación de servicios en los entornos rurales, o que proporcionen más empleo a través de la adecuada revisión de las jornadas".

"No vamos a permitir que se devalúe la voluntad de quienes nos han elegido para representarles convirtiendo las mesas de negociación en un mero trámite informativo, cuando por otra parte se están acordando materias fuera de las mismas. Por cierto, materias sobre las cuales se nos ha venido alegando la imposibilidad de aplicarlas cuando las hemos reclamado, a causa de las restricciones impuestas por leyes de limitación de gasto", han criticado.

Por ello, han instado al Gobierno de Navarra a negociar estas reivindicaciones "y todas aquellas que desde los diferentes sindicatos podamos plantear" en las mesas "que cuentan con la legitimidad y el respaldo de la plantilla", esto es, en las mesas sectoriales y en la Mesa General.

"Emplazamos al Gobierno de Navarra a una negociación real en las mesas legítimamente establecidas para dar respuesta a todas las reivindicaciones planteadas. Y con tal fin, convocamos huelga de toda la función pública para el próximo de 15 de febrero", han remarcado.

LAS NEGOCIACIONES CON EL SMN, "LA GOTA QUE HA COLMADO EL VASO"

En respuesta a los medios de comunicación, Marcalain ha explicado que "no vamos a ocultar que lo que ha acontecido con los médicos ha sido la gota que ha colmado el vaso".

"Estas reivindicaciones que llevamos haciendo desde los diferentes sindicatos siempre eran respondidas por parte del Gobierno de Navarra diciendo que había una ley presupuestaria que no permitía aumentar los gastos y que era imposible abordar las propuestas de los sindicatos. Este dogma planteado por el Gobierno es el propio Gobierno el que lo rompe y hace que la situación sea insostenible", ha dicho.

Según ha señalado, los sindicatos reclaman que el Ejecutivo "se siente y hable con los sindicatos que tenemos la mayor representación de la Función Pública, y si hay capacidad, como parece, de hablar de dinero y otras cuestiones, aquí estamos los sindicatos para hablar".

Respecto a la Mesa General convocada para el 17 de febrero, ha comentado que "no es lo mismo convocar que negociar". "Lo que estamos reivindicado es que no solo se nos llame a la Mesa General, sino que se nos llame para tratar temas de fondo y de calado", ha afirmado, tras criticar que "en la Mesa General continuamente nos estamos encontrando con una barrera, que es 'no hay dinero para hablar de nada', y ahora nos enteramos, vía prensa, de que esas condiciones no son reales".

En la misma línea se ha mostrado Isabel Artieda, de LAB, que ha remarcado, sobre la gestión de la huelga del Sindicato Médico, que "no solamente se trata de cuestiones económicas, sino que están hablando de cosas muy serias que revierten, o animan, o pueden llegar a favorecer la privatización de la sanidad pública, que para nosotros es absolutamente importante o casi lo primero". "La gestión de las subidas salariales que estamos leyendo en la prensa son, como poco, asombrosas", ha manifestado.

Por su parte, Izai Bujanda, de ELA, ha añadido que "vemos necesaria esta jornada de huelga y movilizaciones para condicionar que los temas que se vayan a traer sean los que interesan a los sindicatos y a los empleados públicos". "Estamos cansados de que sea el Gobierno quien marque el orden del día con los temas que se van a tratar, con los tiempos, cerrando los debates cuando les interesa", ha afirmado.

La huelga, a la que están convocadas unas 29.000 personas, irá precedida por unas asambleas los días 8, 9 y 10 de febrero, que tendrán lugar a las 11 horas en el Palacio de Condestable, el departamento de Educación y la sala multiusos del estadio Larrabide, respectivamente.