Salud ha convocado para esta tarde una reunión con los representantes del Sindicato Médico de Navarra (SMN), cuya El departamento deha convocado para esta tarde una reunión con los representantes del Sindicato Médico de Navarra (), cuya última propuesta de condiciones de mejora que piden para los médicos de la sanidad pública , en huelga desde la pasada semana, esperan que tenga una respuesta.

Lo ha dicho en declaraciones el secretario general del SMN, Alberto Pérez, quien ha confirmado estar "en contacto" con representantes de Salud después de que el Comité de Huelga les presentara una contraoferta, que esperan que sea respondido en una reunión a la que se les ha convocado este domingo.

"Hoy no se va a hacer público nada", ha advertido Pérez, tras explicar que la reunión llega después de que el SMN enviara al Gobierno su nueva oferta este viernes, pero "todavía no sabemos si les ha parecido bien o mal. Aunque si quieren reunirse, al menos quieren discutir algo, no la han rechazado directamente".

En cuanto a los ánimos de los convocantes, el representante de los médicos ha confirmado que "mientras estén abiertas las negociaciones estamos ilusionados, más que optimistas. Vamos a ver si hay posibilidad de avanzar".