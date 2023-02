El Parlamento foral modificará la ley de sanidad animal para limitar las macrogranjas

salvo el de Navarra Suma, que se ha abstenido, una proposición de ley para modificación de la Ley Foral de Sanidad Animal y limitar en ella a 850 UGM las explotaciones ganaderas bovinas. El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado la toma en consideración con el voto a favor de todos los grupos, que se ha abstenido, una proposición de ley par

En defensa de la iniciativa, Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha dicho que se trata de evitar situaciones peligrosa para la salud y sus implicaciones medioambientales en una ámbito en el que Navarra "fue pionera y debe seguir marcando el paso".

Se trata de "proteger un modelo ganadero de explotación familiar, más sostenible, y poner limitaciones a aquellos que lo desequilibran", algo que ha recordado que también reclaman los sindicatos agrios mayoritarios.

Y ha precisado que en Navarra hay 140 explotaciones y solo 18 por encima de las 850 cabezas, que podrán seguir con su actividad pero no incrementar el número animales, que asciende en la comunidad a 24.700 vacas, 7.000 de ellas en la macrogranja de Caparroso que quiere llegar a las 10.000.

"La ganadería intensiva debe convivir con la extensiva pero de una forma equilibrada y sostenible", ha afirmado Azcona, quien ha destacado asimismo que la proposición de ley también prevé topes por indemnizaciones por epidemias.

Javier Lecumberri, del PSN, ha mostrado el apoyo de su grupo por considerar importante evitar la propagación de epidemias, un peligro para animales y personas, así como para armonizar la normativa navarra con la estatal, que ha limitado el numero de animales a 850 en estas explotaciones.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha indicado que el Estado ya ha tomado posición y frene a la tesis de 1.250 cabezas de bovino que barajó Navarra ha marcado 850, "más adecuada", y recordado que la autorización ambiental integrada que tiene la macrogranja de Caparroso ya excede las 7.720 UGM y quiere llegar a cerca de 10.000, un 22% más.

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha aludido por su parte a la contaminación de agua por nitratos que provocan las macrogranjas y ha apostado por defender la biodiversidad y los puestos de trabajo que en el mundo rural generan las explotaciones familiares.

Marisa de Simón, de I-E, se ha mostrado contraria a las macrogranjas.

En contra de la iniciativa, Miguel Bujanda, de Navarra Suma, ha considerado que con ella se quieren sortear las garantías de un proyecto de ley cuando es el Gobierno el que debería remitir un proyecto de ley que "pasara todos los controles".

Ha criticado además que se legisle para una minoría del sector, para un 1%, "levantando así sospechas" y "criminalizando", cuando es "un mantra contra una sola sociedad" en un tiempo que "exige aumentar la producción de leche para alimentar a toda la población".

Y ha advertido que no se aborda en la proposición de ley la bioseguridad y no se tiene ne cuenta que ahora "una familia para vivir dignamente" no puede tener una explotación como la de mediados del siglo pasado, con 80 animales, porque "no es rentable y de ahí la falta de relevo generacional", y ha asegurado que se tiende a granjas de mayor especialización, mayores y con control sanitario.