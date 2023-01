Comptos niega injerencias en un informe sobre las mascarillas que no convence al Parlamento

informe sobre la fallida operación de compra-venta de mascarillas pero sus explicaciones no han satisfecho del todo a la mayoría parlamentaria. NA+, Bildu y Geroa Bai tachan de "decepcionante" el informe y atisban un trato diferencial en la actuación de los órganos de control hacia Comptos, por su parte, ha negado cualquier injerencia política en este trabajo y ha recalcado que no han encontrado ningún indicio de delito en la operación. Eso sí, ha informado de que es ahora al Tribunal de Cuentas al que le compete analizar si hay posibles irregularidades contables una vez que ya tiene toda la documentación en su poder. Dieciséis comparecencias después, el caso de las mascarillas ha vuelto este martes por la mañana al Parlamento sólo para vivir un nuevo episodio más de confusión. Esta vez era el turno de la Cámara de Comptos para analizar supero sus explicaciones no han satisfecho del todo a la mayoría parlamentaria.tachan de "decepcionante" el informe y atisban un trato diferencial en la actuación de los órganos de control hacia Sodena o hacia el papel de otros departamentos del Gobierno. Como Salud.. Eso sí, ha informado de que es ahora alal que le compete analizar si hay posibles irregularidades contables una vez que ya tiene toda la documentación en su poder.

El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza del Salvador, ha afirmado este martes en el Parlamento foral que el órgano fiscalizador no halló indicios de delito en el acuerdo para la adquisición de mascarillas entre Sodena, CEN y Albyn, y ha reiterado que se debería alcanzar un acuerdo entre las tres partes para dar salida a las mascarillas que están almacenadas antes de que caduquen. Además, ha considerado que el acuerdo tenía una "deficiente formulación técnica pero que nace en un momento de desabastecimiento de mascarillas" por el contexto de pandemia.

NAVARRA SUMA:"SIGUE DEJANDO MUCHAS SOMBRAS"

Marta Álvarez, de Navarra Suma , ha asegurado que el informe de Comptos es "muy decepcionante" y "sigue dejando muchas sombras", al tiempo que Geroa Bai y EH Bildu han reprochado a Comptos, entre otras cuestiones, que no tuviera en cuenta las alegaciones que presentó Sodena respecto a las explicaciones que ofreció Salud sobre su salida de este acuerdo.

En una comparecencia parlamentaria solicitada por Navarra Suma para explicar el contenido de este informe, Ignacio Cabeza ha afirmado que este trabajo "se hace exclusivamente a iniciativa de la Cámara de Comptos". "No ha habido ni llamadas ni ninguna otra injerencia, que tampoco hubiéramos admitido. Fue una decisión propia y exclusiva de la Cámara de Comptos", ha señalado.

BILDU: "NO HAN ANALIZADO CORRECTAMENTE LA RESPONSABILIDAD DE SALUD"

Creemos que no se ha analizado correctamente la responsabilidad de Salud. ¿Qué evidencias tiene Comptos de que lo que dice Salud es cierto? Sólo tienen su palabra", ha aseverado. El portavoz de EH Bildu , Adolfo Araiz, ha afeado a Comptos parte del trabajo de su informe, al asegurar que se ha "dulcificado" la actuación de Sodena, la entidad que concedió el préstamo de 2 millones de euros para la compra de mascarillas, dinero público hoy perdido. "Hay una descompensación entre las deficiencias de Sodena y las conclusiones de su responsabilidad en su informe. Es decir, creo que han dulcificado la actuación de Sodena en sus conclusiones. Por eso insisten en el contexto. Eso es dulcificar. Dicen que Sodena actuó mal pero en un contexto. ¿A la vista de todo esto, el contexto disminuye la gravedad de la actuación de Sodena?. ¿Qué evidencias tiene Comptos de que lo que dice Salud es cierto? Sólo tienen su palabra", ha aseverado.

GEROA BAI: "TRATAMIENTO DIFERENCIAL"

Desde Geroa Bai , Mikel Asiain ha declarado que "las conclusiones de su informe poco tienen que ver con las graves acusaciones que habían señalado tanto la consejera Elma Saiz como el Interventor General". Por ello ha cuestionado al presidente de la Cámara de Comptos si cree que ha habido un tratamiento diferencial del servicio de intervención con este acuerdo y con el otro que firmó Salud con Sodena y Albyn.

PSN: "UN INFORME SI HAY ACUERDO CON EL STOCK"

Ainhoa Unzu, del PSN , ha dado en cambio por bueno el informe de Comptos, ha incidido en la idea de que los mecanismos internos de control del Gobierno de Navarra funcionan y ha pedido a Comptos que si finalmente Sodena, Albyn y la CEN llegaran a un acuerdo para dar salida al stock de mascarillas, la Cámara se encargue de analizarlo en un nuevo informe.

DÓNDE Y QUIÉNES PUEDEN UTILIZAR LAS MASCARILLAS DE SODENA

La parte novedosa de la comparecencia de este martes la han dejado las actuaciones posteriores al informe de Comptos de los que ha tenido constancia la Cámara. "Sodena nos ha informado de que ha recuperado 210.000 euros de la cuenta compartida. Además, el 26 de enero de 2023 la Cámara de Comptos tiene conocimiento de informes: de la Agencia española de medicamentos y productos sanitarios sobre viabilidad de las mascarillas. Y también informes fechados a finales de diciembre de 2022 a petición del director general de salud y del SNS sobre el estudio de la posibilidad de uso por parte de SNS de las mascarillas FFP2 y quirúrgicas. Las conclusiones del stock de mascarillas no caducadas son que las mascarillas quirúrgicas no pueden comercializarse al incluir en su etiquetado alusión e información sobre grafeno y no pueden ser usadas por profesionales sanitarios en quirófanos o entornos sanitarios con requisitos similares. En cambio, sí pueden ser utilizadas en servicios y unidades no asistenciales y para su entrega a los usuarios de centros sanitarios. Y, en segundo lugar, las mascarillas FFP2 no podrán usarse en el entorno sanitario y no pueden garantizar el riesgo de coinfecciones a los pacientes covid". Como se recordará, 1,7 millones de estas mascarillas siguen almacenadas y caducarán entre marzo de 2023 y febrero de 2024.