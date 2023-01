Varios centenares de médicos piden en la calle la recuperación de la sanidad navarra

Entre 200 y 300 médicos navarros se han manifestado esta tarde en el Paseo Sarasate de Pamplona con el lema "Recuperemos la sanidad navarra". Convocados por el Sindicato Médico de Navarra en vísperas de la huelga que se iniciará mañana, los facultativos han hecho hincapié en la situación de la Atención Primaria. "Nunca los trabajadores sanitarios hemos trabajado más que en estos últimos años y nunca hemos visto en la Comunidad foral un malestar mayor de los pacientes", han asegurado. Pero también han reivindicado unas mejores condiciones laborales para evitar la "sangría" de médicos hacia otras comunidades.

Tras recorrer el Paseo Sarasate desde el Monumento a los Fueros hasta el Parlamento, han leído un comunicado en el que han explicado que su objetivo es "recuperar una sanidad eficiente, equitativa, accesible y presencial". "Para conseguirlo -han continuado- necesitamos que se dote de una financiación suficiente que nos permita disponer de medios adecuados y de plantillas equilibradas con la demanda asistencial creciente. Las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad navarra deben ser competitivas frente a las de otras comunidades. Queremos que se mejoren las infraestructuras, los medios de diagnóstico y tratamiento y que podamos acceder de forma ágil y presencial cuando lo necesitemos. No pedimos un favor, ¡exigimos un derecho".

CARENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Entre los asistentes había numerosos médicos de Atención Primaria que han relatado sus dificultades. Han afirmado que esta "se tambalea por falta de personal, por sobrecarga de los profesionales y falta de medios y organización". Asimismo, han añadido que sus carencias se trasladan a los servicios de urgencias "que día tras día atienden a más pacientes, que enfadados con razón, soportan retrasos y listas de espera inaceptables. Los hospitales no pueden asumir más trabajo, y todo ello a pesar de que los trabajadores nos multiplicamos en jornadas interminables, cada vez con menos descansos y menos posibilidad de mantener unos conocimientos y unas habilidades imprescindibles". También han afirmado que la jubilación de cientos de médicos, en los próximos años, que no van a tener reemplazo, "es una realidad amenazadora".

CONSENSO POLÍTICO

No ha faltado en su reclamo un mensaje a la clase política navarra. "Los políticos de todo signo deben dejar a un lado sus disputas cuando de salud se trata y elaborar planes a corto, medio y largo plazo en los que el paciente sea el centro de las decisiones. No puede ser que una legislatura, cuatro años, sea el plazo que se fijen para hacer avances en la gestión, cuando hay objetivos sanitarios que deben fijarse a más largo plazo. Tampoco es aceptable -han continuado- que las buenas iniciativas salgan adelante o no dependiendo de cuál sea el partido político que las proponga. Lo que esta bien está bien independientemente de quien haya sido la idea. La sanidad no es un cromo que se intercambia en el Parlamento".

"Es cierto que Navarra, en este momento, no es la peor sanidad del Estado, pero es evidente que está empeorando día tras día y no queremos que prosiga el deterioro.

Todos somos corresponsables de conseguir una solución, puede ser, pero nuestros políticos son los que tienen en sus manos el presupuesto y la capacidad de decidir. ¡Pónganse manos a la obra! ¡Los enfermos cada vez somos menos pacientes!", han concluido.