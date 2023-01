Contraoferta: los médicos insisten en los 500 € al mes y en que no se citen más pacientes sin su consentimiento

Sindicato Médico insiste en el aumento retributivo de 500 euros mensuales este año y otros 500 el próximo. Además, resalta que debe "asegurarse" que no se realice ninguna citación en la agenda del médico, por encima de las establecidas, sin su consentimiento expreso. El ha remitido una contraoferta al departamento de Salud , tras su última propuesta de ayer lunes, en la quemensuales este año y otros 500 el próximo. Además, resalta que debe "asegurarse" que, por encima de las establecidas,

Respecto al "giro" de Salud en su última oferta sobre la exclusividad, el sindicato afirma que "aleja las posibilidades de acuerdo en este punto".

Así, Salud se abrió a la posibilidad de eliminar el régimen de exclusividad para los médicos de la red pública que, de esta forma, podrían abrir consultas privadas sin merma económica. Sin embargo, dada la contestación en contra de grupos políticos (entre ellos el socio de Gobierno Geroa Bai), sindicatos, etc. Salud ha dado marcha atrás para incluir en su nueva oferta un cambio en este terreno.

Concretamente, mantiene la "incompatibilidad", lo que impide que los médicos tengan consultas privadas, pero permitiendo que los médicos realicen otras actividades privadas que no tengan que ver con su trabajo en la red pública (desde abrir una tienda hasta consultoría, por ejemplo).

Según el Sindicato Médico, introducir el concepto de "incompatibilidad" es "sorpresivo" a estas alturas de la negociación. Y su postura sigue siendo que no se penalice al médico por lo que haga en su tiempo libre. "Mismo trabajo, misma retribución", afirma.

El departamento, en su propuesta, afirma que se compromete a realizar "cuantas gestionen resulten necesarias para hacer realidad los acuerdos". A juicio del sindicato, comprometerse no garantiza el éxito de las medidas. "Si no hay garantía de que los acuerdos se vayan a cumplir, como ya pasó en 2004 y 2019, no tiene objeto la firma de documento alguno", añade.

AUMENTO RETRIBUTIVO

Salud ha ofrecido a los médicos un incremento retributivo de 400 euros al mes por 14 pagas a través del complemento de destino, por lo que la cantidad no será igual para todos los profesionales. Por eso, además de insistir en los 500 euros mensuales, el sindicato apunta la posibilidad de crear un nuevo complemento retributivo, que podría denominarse 'complemento de productividad fija' o 'complemento facultativo foral'.

Salud, además, indicó que esta medida debe someterse a negociación en los espacios competenciales respectivos, como la Mesa Sectorial de Salud y la Mesa General. Por su parte, el sindicato considera que los puntos que se consoliden en un acuerdo con Salud se consideran 'acuerdo de fin de huelga' y "no van a pasar por ninguna otra mesa de negociación para su discusión, modificación o ratificación" sino que serán publicados en el BON. Y añade que la huelga no será desconvocada hasta su publicación.

LA SOBRECARGA LABORAL

El Sindicato Médico considera que las medidas propuestas por Salud sobre refuerzo de profesionales en Atención Primaria, compromiso de contratar médicos de familia o posibilitar que los médicos retrasen la jubilación o contratar a los MIR que terminan su especialidad son medidas que se dan "por supuesto", ya que es obligación de Salud buscar profesionales cualificados y ofrecerles condiciones laborales competitivas para que se queden en Navarra.

Por eso, centran su demanda en "topar" las agendas en Atención Primaria para que no se citen pacientes sin consentimiento del facultativo. Sobre este aspecto, Salud indicó ayer que se asegura 32 pacientes al día y 12 minutos por consulta presencial. Y añade que no se podrán "forzar" pacientes por encima del número máximo establecido excepto en los casos de urgencia vital o cuando sea aceptado por el médico y los profesionales de la UBA correspondiente (unidades de trabajo formadas por varios profesionales).

El Sindicato Médico ha contestado que la agenda médica comprende diferentes actos y actividades asistenciales. E insiste en que "debe asegurarse" que no haya ningún acto ni citación por encima "sin el consentimiento expreso del médico". Tampoco, añade, por la enfermera de su UBA.

Respecto a la situación en los hospitales, Salud ofrece constituir un grupo de trabajo para objetivar e identificar la sobrecarga laboral. El sindicato, por su parte, destaca que hay servicios con sobrecarga detectada desde antes de 2014 por el servicio de Riesgos Laborales. Y añade que ya existe una mesa específica para valoración de la sobrecarga que no se convoca desde hace más de dos años.

