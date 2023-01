Iñaki Pradini, director del INML: “Estamos mal, seguimos con el ratio de forenses más bajo de España”

En el Instituto Navarro de Medicina Legal trabajan actualmente doce forenses, ocho psicólogos y tres trabajadores sociales. En el primer bloque, el de los forenses, Navarra ostenta el triste récord de tener la tasa más baja por habitante de toda España, según datos desglosados por provincias. Una realidad que se repite año tras año, sin que lleguen los refuerzos por parte de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra. “Para ponernos por debajo de la media, necesitaríamos dos forenses más”, detalla el director del servicio, Iñaki Pradini Olazábal.

Estos profesionales, además de las autopsias, intervienen en agresiones, violencia de género y delitos sexuales, accidentes de tráfico... “Pero, no sé por qué, no llegamos a la sensibilidad de los políticos. Pero es algo objetivo que estamos mal. Nos responden que no hay presupuesto, pero tampoco hay interés, urgencia... No pedimos por pedir, lo hacemos con datos reales de que hace falta. Pero llevaremos igual diez año con esta reivindicación”.

Por este motivo, en el texto de la memoria se hace constar, un año más, que el déficit de personal “está llevando a una sobrecarga de trabajo, que ya empieza a suponer un retraso en la elaboración de informes periciales”. Además, esto también supone “la renuncia a realizar actividades docentes y formativas, así como a la investigación”. “Y sin estos elementos no podemos tener un instituto de Medicina Legal puntero y al nivel que exige nuestra sociedad”, añade la memoria.

además, a partir de enero los forenses deben dar respuesta a la encomienda del Parlamento de Navarra de valorar a las víctimas de la violencia policial y del Estado. "Ahí estamos dos forenses y una psicóloga forense que vamos a tener que valorar a todos los casos, que se estima que pueden entrar 200 o 300 casos. No llegamos a nuestro trabajo, empieza a haber quejas y no nos ponen refuerzos para llevar a cabo esta tarea", denuncia Pradini. "No vamos a dar abasto, estamos saturados", añade.

El director del Instituto Navarro de Medicina Legal también advierte de que los informes sobre los accidentes de tráfico no graves, que son procedimientos extrajudiciales y que se tramitaban con bastante celeridad por parte de los forenses, van a verse afectados. "Teniendo todo atascado, lo que estamos haciendo es alargar, porque no puedo atender asuntos extrajudiciales con mayor prioridad que los judiciales. Entonces llegarán las quejas de los abogados”.

Otra reivindicación que se enquista sin solución es la remuneración de las guardias de 24 horas de acuerdo a la normativa tras el reconocimiento del Ministerio de Justicia. La Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra no ha respondido a la reclamación de los forenses, que van a interponer un recurso contencioso-administrativo reclamando el pago de las guardias de acuerdo a esta normativa. “Las buenas palabras no tiene plasmación práctica”, expone la memoria.

Pradini detalla que en esta situación va a ser difícil que los profesionales forenses elijan Navarra como destino, lo que puede ocasionar un problema aún más grave a corto plazo, ya que en cinco años podrían jubilarse hasta seis profesionales. “De todos los profesionales (jueces, secretarios, fiscales, auxiliares de gestión...), los únicos que no cobramos productividad nosotros; somos los únicos médicos en Navarra que no tenemos carrera profesional; los auxiliares de autopsia cobran peligrosidad y nosotros no... “¿Qué hemos hecho nosotros?”, se lamenta.