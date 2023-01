Javier Esparza: "Es la consumación de la traición a UPN por parte de los dos y del PP"

presidente de origen del acuerdo cerrado este mates, 17n de enero, entre el febrero de 2022, cuando el Congreso iba a votar la reforma laboral y “el PP llamó” a ambos “para que cambiaran el voto y traicionaran a UPN”. Sostiene que a cambio la dirección de los populares “se comprometió” con los dos “a ofrecerles puestos públicos” en su partido. “Y es lo que están haciendo ahora”. Así lo sostuvo en una entrevista por teléfono tras conocer el acuerdo de los que durante años formaron parte de UPN. Elde UPN Javier Esparza , mantiene que eleste mates, 17n de enero, entre el PP y los diputados Carlos García Adanero Sergio Sayas para ir juntos a las elecciones tiene su origen en, cuando el Congreso iba a votar lay “el PP llamó” a ambos “para que cambiaran el voto y traicionaran a UPN”. Sostiene que a cambio la dirección de los populares “se comprometió” con los dos “a ofrecerles puestos públicos” en su partido. “Y es lo que están haciendo ahora”. Así lo sostuvo en una entrevista por teléfono tras conocer el acuerdo de los que durante años formaron parte de UPN.

¿Qué ha sentido cuando ha visto en la sede del PP a Carlos García Adanero y a Sergio Sayas?

Ninguna sorpresa. Es la constatación de que había un acuerdo para traicionar a UPN, la consumación de esa traición. En este acuerdo que han firmado no se habla nada de los puestos, pero es evidente que Adanero y Sayas están buscando lo que están buscando y el PP les va a dar la garantía de que van a seguir teniendo un salario público.

El acuerdo de los diputados y el PP se extiende a las elecciones generales. Eso ¿va a imposibilitar que UPN y PP vayan en coalición al Congreso y Senado, algo que ustedes contemplaban?

El que tiene mayor interés en lo que tiene que ver con las elecciones generales es el PP. Yo estoy seguro que se acuerdo no se va a tomar desde Navarra. Entiendo que a Feijóo le va a interesar obtener el mejor resultado en Navarra y creo que el modelo que le están planteando no le beneficia. En cualquier caso, ya veremos. De aquí a las elecciones generales queda mucho.

Estaban expulsados temporalmente de UPN, pero tras lo ocurrido imagino que Sayas y Adanero estarán ya fuera de su partido.

Es el comité de garantías de UPN el que debe determinar lo que corresponda. Para mí es obvio que están en el PP.

El acuerdo del PP con los dos diputados, ¿hará daño a UPN en las próximas elecciones?

El PP tiene en Navarra la implantación que tiene, todas las encuestas les dan en torno a tres parlamentarios. UPN va a ganar las elecciones de nuevo, por ser la fuerza capaz de aglutinar el voto del centroderecha. Nosotros no tenemos ningún miedo y ninguna duda. Sayas y Adanero plantearon crear un partido y creo que se han visto solos, que la sociedad navarra no respalda estas maneras de hacer política y se han cobijado bajo el paraguas del PP. Lo que ocurre es que al PP esto le va a suponer una penalización, porque las malas artes en política son rechazadas por los ciudadanos.

El mensaje que ellos trasladan es que son la única alternativa al Partido Socialista y a Bildu.

La verdad es que Javi García no va a ser nunca presidente de Navarra, el PP no tiene la fuerza necesaria en esta tierra y la única alternativa a un gobierno del PSN con Bildu es UPN. Nosotros planteamos ser un proyecto de centro, moderado, capaz de aglutinar en torno a sí al centroderecha y a miles de navarros desencantados con todo lo que está haciendo este Gobierno del PSN con Bildu. No planteamos un acuerdo de gobierno con el PSN, sino un gobierno en solitario.

¿Teme que actuales cargos y afiliados de UPN se sumen a ellos?

Creo que esto va a tener poco impacto en UPN. Estamos hablando con los grupos municipales, con los comités locales y no hay ningún movimiento en ese sentido. De hecho, cuando ocurrió todo solo cerramos un comité local, el de Berriozar, de 64 que tiene UPN. El impacto creo que va a ser muy reducido, no lo veo.

Con todo, digan lo que se digan entre ustedes, ¿UPN y PP no están condenados a entenderse?

Nosotros hemos sido un partido leal con nuestro socio el PP y es el PP quien nos ha traicionado y ha sido desleal. Si en un momento determinado el Partido Popular quiere algo, tendrá que llamar a la puerta. Nosotros vamos a pedir lealtad y compromiso con Navarra. Hoy por hoy el PP no puede responder a nada de eso.