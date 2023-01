UPN dice que hay casi 14.000 demandantes de vivienda protegida en Navarra

El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que el Gobierno foral "está mostrando una desidia imperdonable para construir y disponer de vivienda asequible en uno de los momentos de mayor necesidad de la población" ya que actualmente hay casi 14.000 demandantes de vivienda protegida mientras que en 2022 tan solo ha calificado como protegidas un total de 193, "el 1,3% de las que se necesitarían".

Así se ha pronunciado este martes en rueda de prensa, donde ha comparecido junto con el concejal de Pamplona Juanjo Echeverría. Según ha explicado, "en 2015 había 4.000 demandantes de vivienda y ahora hay 14.000, se ha multiplicado por tres", y entre 2016 y 2022 se han calificado como protegidas 2.799 viviendas. "En el último Gobierno de UPN, de 2011 a 2015, se calificaron 5.035 viviendas protegidas, en solo 4 años", ha asegurado.

"Esto ha sido por desidia, porque mientras tanto, el Gobierno mantiene desarrollos y promociones en unos casos retrasados, en otros casos paralizados, y en otros casos no iniciados. Vemos cómo el consejero -José María Aierdi- y generalmente los cargos del departamento anuncian cosas cada cierto tiempo y luego vamos a ver cómo como casi todos esos anuncios se quedan en nada, son anuncios en falso", ha señalado.

En cuanto a las actuaciones retrasadas, Sánchez de Muniáin ha citado el plan sectorial del TAV, con el que se prevé crear 11.000 viviendas en Echavacoiz, San Jorge y Zizur Mayor, de las que casi 9.000 podrían ser protegidas. "Ocho años parado, a veces por excusas sectarias -porque estaba vinculado al TAV-, otras veces por excusas menos solventes, como que es inviable, sin demostrar si la viabilidad o no es posible. Ahora parece que lo quieren retomar pero son imperdonables estos 8 años de retraso porque si se hubiese tramitado 8 años antes, ahora se estarían construyendo las viviendas y la situación de demanda de vivienda sería otra", ha añadido.

Respecto a los desarrollos no iniciados, Sánchez de Muniáin ha mencionado que el Gobierno foral anunció el 6 de mayo de 2021 que el plan de Beloso Alto, que prevé la construcción de 200 viviendas, se desarrollaría a finales de año. "Si fueran ciertos estos anuncios, ahora se tendrían que estar construyendo estas viviendas", ha indicado, tras criticar que "un año y medio después ni tan siquiera se ha aprobado el plan sectorial, ni tan siquiera se ha llevado adelante la tramitación administrativa que depende del Gobierno".

Por otro lado, ha asegurado que el 26 de septiembre de 2020, el consejero anunció que la construcción de las viviendas de la Ripa de Beloso "va a ser ya definitiva" y que "el Gobierno se va a ahorrar 900.000 euros". "La realidad es que dos años y 3 meses después, pese a disponer ya de licencias para construir esas viviendas desde el pasado mes de julio, a día de hoy no se ha iniciado la construcción de ni una sola vivienda", ha subrayado. Además, ha añadido que el departamento "ha solicitado nuevas ampliaciones de plazo dado que ha tenido que afrontar sobrecostes y una nueva licitación". Tras criticar que se ha pasado de un gasto previsto de 12,2 millones a 18,1, Sánchez de Muniáin ha advertido de que "este sobrecoste puede poner en riesgo la propia calificación como protegida de las viviendas".

Por otro lado, ha añadido que los ayuntamientos de la comarca están ofreciendo suelos y parcelas al Gobierno para construir viviendas protegidas y el Ejecutivo "no está respondiendo". Concretamente, ha citado los ejemplos de Berrioplano, que ofreció en febrero de 2022 a Nasuvinsa suelos de propiedad municipal, y de Pamplona, que acordó hace un año un convenio para cerca de 300 viviendas protegidas. "Es tal la dejadez e incompetencia del Gobierno que, un año después, el Ayuntamiento se ha visto obligado a realizar un requerimiento oficial al Gobierno para que comience a desarrollar ese convenio", ha asegurado.

Igualmente, ha considerado que en materia de rehabilitación se ha perdido "un año importantísimo" ya que con los fondos Next Generation "se daba la paradoja" de que los solicitantes "podían tener menos subvención que antes" porque la convocatoria del Gobierno no era compatible con las ayudas estatales. Por ello, ha habido "pocas solicitudes" y "ahora vemos cómo el Gobierno ya ha rectificado y se van a poder acumular".

Por su parte, Echeverría ha explicado que, mediante el requerimiento oficial enviado al Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento da un plazo de un mes para "manifestar su interés en firmar el convenio o no". Según Echeverría, "no podemos esperar más, si Nasuvinsa y el Gobierno de Navarra son incapaces de promover estas viviendas, lo tendremos que hacer por nuestros medios o de otra manera".

"El Gobierno de Navarra y Nasuvinsa han tenido en sus manos este convenio para firmarlo y no lo han firmado, nosotros no podemos hacer nada más. Es un ofrecimiento formal, un ofrecimiento de la junta, un convenio redactado para que se hiciera el 50% en venta y el 50% en alquiler. Hoy, un año después, el Gobierno no ha firmado el acuerdo y sigue poniendo excusas y dice que nosotros ponemos impedimentos, pero nosotros lo aprobamos el 13 de diciembre de 2021", ha manifestado.

Por otro lado, en cuanto a la concesión de licencia de la Ripa, ha asegurado que "se concedió en julio del año pasado, hace ya 7 meses que Nasuvinsa tiene licencia", pero "se ha quedado desierta la licitación". "Ahora han vuelto a licitar, nos han pedido una ampliación de plazo y se la hemos dado, con fecha 12 de diciembre está concedida una ampliación hasta junio de este año. Nasuvinsa no tiene ninguna pega con el Ayuntamiento de Pamplona ni el Gobierno de Navarra tampoco. No están firmado el convenio o no están construyendo las viviendas de la Ripa por otros problemas que tiene con sus propios sistemas, su inoperancia o con su forma de trabajar", ha concluido.