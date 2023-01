Invierten un millón de euros para que investigadores internacionales elaboren su tesis en Navarra

El departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral ha convocado la segunda edición del programa de Doctorado Internacional WIT para la atracción de talento a Navarra. Con esta nueva convocatoria, para la que se destinará también más de un millón de euros, 8 investigadores predoctorales internacionales podrán cursar un programa de doctorado y elaborar una tesis doctoral durante tres años en una de las universidades navarras (Universidad Pública de Navarra o Universidad de Navarra).

Tal como se recoge en la convocatoria publicada este martes en el Boletín Oficial de Navarra (BON), estos proyectos de investigación deberán centrarse en alguna de las cuatro áreas "claves" para la Comunidad foral, recogidas en la Estrategia de Especialización Inteligente (S4), como son la automoción-mecatrónica y fabricación avanzada, la salud, la energía y la inteligencia artificial como área transversal.

Asimismo, en esta segunda edición se han ofertado nuevas sublíneas de investigación con la incorporación de nuevos investigadores e investigadoras principales.

Según ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, el programa WIT tiene por objeto "contribuir a situar a Navarra en el mapa internacional de la ciencia y la tecnología, atrayendo talento investigador internacional a la región y conectando el sistema universitario navarro con entidades científicas de primer nivel".

En concreto, estas ayudas incluyen un salario anual bruto de hasta 36.000 euros, además de la financiación de los costes de la cuota patronal de la Seguridad Social y una dotación adicional por el traslado e instalación en Navarra, la realización de estancias formativas y de movilidad, así como la financiación de otros gastos relacionados con la investigación a realizar. Por tanto, el coste total de cada una de las ayudas a conceder podrá ascender a 132.000 euros.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA

Las personas que deseen solicitar estas ayudas deberán encontrarse en los primeros cuatro años de su carrera investigadora, no pudiendo haber recibido el título de doctor o doctora. En cuanto a la movilidad, no podrán haber residido o realizado su actividad principal en España durante más de 12 meses, consecutivos o no, en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

Respecto al nivel de estudios, los solicitantes deberán haber completado los estudios conducentes a la obtención de un título universitario oficial de cualquier país del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) o haber completado un título en una universidad no adaptada al EEES que dé acceso a estudios de Doctorado. Finalmente, deberán acreditar dominio del idioma inglés.

Toda la información relativa a esta convocatoria WIT y los documentos necesarios para la formalización de las solicitudes se encuentran publicados en la página web del propio programa.

La presentación de solicitudes, que se realizará exclusivamente de forma electrónica a través de dicha web, comienza este martes y permanecerá abierta hasta el día 18 de marzo. Cualquier consulta en relación con la convocatoria y la solicitud se atenderá mediante correo electrónico en la dirección wit@navarra.es.

RESULTADOS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA WIT

El pasado 28 de diciembre se publicó la lista de las 8 personas que han sido finalmente propuestas para recibir esta ayuda predoctoral de la primera convocatoria de WIT, Welcoming Internacional Talent.

Tras un proceso de selección que comenzó en el mes de abril, con la apertura del plazo de solicitudes que supuso la participación de 148 personas, y un proceso de evaluación diseñado en dos etapas, finalmente en el mes de diciembre se realizaron las entrevistas que dieron fin al mismo.

Como resultado, 6 mujeres y dos hombres han sido quienes finalmente han obtenido esta ayuda predoctoral, dos por cada área (automoción-mecatrónica y fabricación avanzada, Salud, Energía e Inteligencia Artificial).

Los seleccionados proceden de países como Nigeria, Ecuador, Brasil y Pakistán, aunque también ha permitido el retorno de una investigadora navarra tras cumplir con todos los requisitos establecidos por el programa internacional.

WIT es uno de los 11 proyectos europeos que se cofinanciaron en España a través de la convocatoria COFUND, enmarcada en las Acciones Marie Sklodowska Curie de Horizonte 2020, siendo el único impulsado por un Gobierno autonómico. Para estas dos convocatorias, el presupuesto total asciende a 2,6 millones de euros, financiados un 50% por la Unión Europea y la otra mitad por el Gobierno de Navarra.