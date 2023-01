Chivite pide a Esparza que "no sueñe" con lograr el Gobierno "en los despachos"

La candidata a la reelección como presidenta y líder del PSN, María Chivite, ha dirigido esta mañana un mensaje al líder de UPN, Javier Esparza: que no “sueñe” con conseguir ser el próximo presidente del Ejecutivo en los despachos. Esparza desde hace ya unos meses defiende que será quien lidere el próximo Ejecutivo foral tras las elecciones del 28 de mayo, porque Ferraz, la dirección nacional del PSOE, no va a permitir un acuerdo entre el PSN y Bildu que pueda malograr sus resultados en las elecciones generales de finales de año.

Chivite ha insistido en que eso no va a ocurrir. “Es poco entendible que algunos quieren ser presidentes, no desde el respeto a la voluntad popular, sino desde pactos en despachos. Que el señor Esparza no sueñe con algo así porque la apuesta de los socialistas, del PSN, del PSOE es firme: progreso e izquierda desde la centralidad política”.

Ha añadido que si el líder de UPN “no se ve capaz de ganar las elecciones y llegar a acuerdos parlamentarios que le den la mayoría de la Cámara y piensa en otros métodos para sus aspiraciones dándose por perdedor o incapaz de llegar a acuerdos, igual debiera plantearse presentarse a las elecciones”.

EN PAMPLONA “HABRÁ UNA PROPUESTA SOCIALISTA A LA ALCALDÍA”

Por otro lado, Chivite, a preguntas de los periodistas, se ha referido a la candidatura de la titular de Economía de su Gobierno, Elma Saiz, a la alcaldía de Pamplona. Ha recalcado que ella no va a perder a “una buena consejera para dar una alcaldía a nadie”, en alusión a quienes aseguran que puede haber un trueque con Bildu dando a este esa alcaldía a cambio de su apoyo a un nuevo gobierno socialista. “Habrá siempre una propuesta socialista encima de la mesa para liderar el Ayuntamiento de Pamplona”, ha asegurado Chivite.