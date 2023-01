Chivite cree que la secretaria de Estado de Igualdad debe admitir que se ha equivocado

Ángela Rodríguez Pam, al hablar de las reducciones de pena como consecuencia de la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual conocida como ley del ‘Solo sí es sí’. En una rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, la presidenta Chivite ha sostenido que la secretaria de Estado debe asumir que se ha equivocado y rectificar. La presidenta María Chivite se ha sumado esta mañana a las voces que discrepan del tono utilizado por la secretaria de Estado de Igualdad,, al hablar de las reducciones de pena como consecuencia de la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual conocida como ley del ‘Solo sí es sí’. En una rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas,

“En política cuando te equivocas también hay que saber asumir que te has equivocado. Creo que no estaría de más que cuando has hecho una declaración que no ha sido acertada rectifiques en la declaración”.