Profesionales y madres piden una nueva UCI pediátrica "más humanizada"

Profesionales de la UCI pediátrica del Hospital Universitario de Navarra y madres de niños que han estado ingresados en esta unidad han pedido este miércoles 11 de enero una nueva instalación "humanizada" para atender a los menores, que tenga luz natural y zonas para ellos y sus familias con algo de intimidad.

Ester Herranz, portavoz de este grupo de profesionales, ha señalado en una sesión de trabajo del Parlamento foral que la UCI pediátrica del HUN, la única del sistema sanitario público en Navarra, atiende a niños con edades comprendidas entre el mes de vida y los quince años.

La unidad, ha explicado, está situada en el edificio general del HUN, junto a los quirófanos y alejada de la parte maternal del recinto. La UCI pediátrica ha sufrido, desde su creación en 2007, cinco traslados, el último de ellos en noviembre de 2022, y el próximo mes de febrero está previsto el sexto.

"Ya es tiempo de una ubicación definitiva, amable con el niño", ha afirmado Herranz, quien ha indicado que en las instalaciones actuales hay un solo espacio para niños pequeños y adolescentes, y hay pacientes infecciosos junto a niños inmunodeprimidos.

La UCI pediátrica, ha apuntado, no tiene luz natural ni está decorada para los niños, que no tienen baños adaptados ni espacios para la intimidad. "A día de hoy, los niños se mueren entre biombos", algo que es "inhumano y muy frustrante", ha dicho Herranz, quien ha considerado que esto "no podemos permitirlo como sociedad".

Por ello, ha agregado, reclaman una UCI pediátrica nueva, con boxes individuales, "porque los niños no son menos que los adultos", y ubicada en el hospital materno-infantil. El coste de esta nueva unidad, ha calculado, rondaría los dos millones de euros.

También ha considerado imprescindible que los padres y madres cuenten con una zona con intimidad, que sea asimismo "un sitio para llorar" en el que es "el peor momento de su vida" y no tengan que hacerlo "en un pasillo como hasta ahora".

María, madre de una niña ingresada en este servicio, ha destacado que "te quedas sorprendida con las condiciones que tenemos en la UCI pediátrica" en Navarra.

Ha demandado boxes separados para los menores, porque "no podemos estar oyendo lo que les dicen a los padres de al lado" o "como fallece el paciente de al lado en el peor de los casos".

Por su parte, Garazi, profesional sanitaria y madre de un niño ingresado en la UCI, ha aseverado que esta reclamación "no es un capricho", sino que "estamos hablando de derechos muy básicos", como la intimidad, el respeto y el cuidado.

En el turno de intervención de los grupos, Marisa de Simón, de I-E, ha recordado la aprobación de una enmienda de su grupo a los presupuestos para la redacción del proyecto de una nueva UCI pediátrica y ha mostrado el "compromiso firme" para que la misma "sea una realidad lo antes posible".

Cristina Ibarrola, de Na+, tras resaltar el "trabajo excepcional" de los profesionales de la UCI pediátrica, ha apuntado que la humanización de la asistencia sanitaria debe ser una prioridad, pero "está claro que las organizaciones no están siguiendo el ritmo adecuado".

Por el PSN, Patricia Fanlo ha afirmado no entender "cómo durante 16 años ha habido una UCI itinerante" y en este sentido ha opinado que "las UCIs de los campamentos de guerra están más estacionadas" que la de Navarra.

La parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa ha declarado que "no hay peor cosa que hacer una cosa provisional" y ha sostenido que "esto estaba mal diseñado desde el principio". En Navarra, "no nos podemos permitir el lujo de tener semejante agujero negro" en la sanidad pública, ha añadido.

Txomin González, de EH Bildu, ha asegurado que esta situación demuestra que la sanidad navarra es "manifiestamente mejorable" y ha resaltado que "todo lo que es el hospital materno infantil necesita una inversión importante".

Con anterioridad a la sesión de trabajo, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha recibido a las representantes de la plantilla de la UCI pediátrica del Hospital Universitario de Navarra.

El objeto de la reunión ha sido informar a Hualde de la recogida de firmas emprendida (2.869 hasta ayer) para reforzar la concienciación social y profesional en torno a la necesidad de una nueva UCI pediátrica.