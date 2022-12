Bildu, el socio preferente

Cuatro acuerdos presupuestarios no son ya algo “anecdótico”, destacó la propia Bakartxo Ruiz. En las negociaciones ha tenido un papel esencial la consejera de Economía, la socialista Elma Saiz , próxima candidata a la alcaldía de Pamplona.

La línea seguida por los socialistas navarros ha dejado en el banquillo de la oposición a un solo grupo, a Navarra Suma (NA+). La coalición de UPN Ciudadanos ha intentado sin éxito que Chivite cambiara de socio, llegando incluso a ofrecerle la aprobación de los presupuestos con el único requisito de que no los negociara con Bildu. La presidenta ha rechazado una tras otra las propuestas de NA+, al que ha acusado de “autoexcluirse”. Tras cada acuerdo presupuestario, el PSN y sus socios han aplicado el rodillo, negándose a aprobar ni uno solo de los cambios presupuestarios que ha planteado la coalición de Esparza.

Navarra Suma llama al Gobierno el “pentapartito”, al aglutinar al resto de grupos. Este otoño, el portavoz de la coalición y presidente de UPN, Javier Esparza , se negó a participar en el inicio de contactos que abre cada año la consejera Saiz para abordar los presupuestos. Argumentó que no participaría en el “teatrillo” de un final que está ya escrito. “Estamos en buena disposición, pero si no rompe con EH Bildu no hay nada que hablar”.