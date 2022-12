La policía alerta de la proliferación de estafas en compras 'on line' en Navarra

Policía Foral ha alertado sobre la proliferación de estafas en las transacciones que se realizan en las compras por internet, y ha ofrecido una serie de consejos para evitarlas, con motivo del incremento de compras en las fiestas navideñas que comienzan este viernes. Laha alertado sobre la proliferación de estafas en las transacciones que se realizan en las compras por, y ha ofrecido una serie de consejos para evitarlas, con motivo del incremento de compras en las fiestas navideñas que comienzan este viernes.

Así, en una nota la Policía foral ha pedido precaución con felicitaciones de Navidad y tarjetas de regalo falsas recibidas 'on line' tanto por correo electrónico como por WhatsApp, sobre todo si el remitente es desconocido, el mensaje contiene elementos sospechosos y si tiene hipervínculos o archivos adjuntos que deban descargarse y ejecutarse en los dispositivos.

Se recomienda consultar el apartado legal de la plataforma de comercio electrónico, constatar si existen anuncios de esa marca en internet, opiniones de otros usuarios y comprobar si cuenta con pago de doble autenticación.

Desconfiar de las ofertas y promociones comerciales que puedan llegar por mensajes SMS (smishing), práctica en la que los estafadores se hacen pasar por distintas entidades para confirmar u obtener información personal y bancaria, es otra de las advertencias.

A ella se suma la de no abrir correos electrónicos desconocidos o no solicitados; desconfiar de correos y SMS fraudulentos provenientes de Correos u otros servicios de paquetería, en los que se solicitan pagos o completar la dirección de entrega de paquetes que no se han solicitado; y no dar crédito a correos electrónicos con pretextos como “has recibido un regalo”, “factura de compra” o “tiene un paquete para recoger”.

Descartar realizar compras en páginas web que vendan productos de marcas muy conocidas a precios muy bajos; utilizar pasarelas de pago de confianza, como Visa, MasterCard o Pay Pal; y estar siempre alerta y ante la más mínima sospecha, desconfiar, completan el decálogo de advertencias de la Policía foral.