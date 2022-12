NA+ y Bildu sostienen que falta aclarar muchos puntos sobre la compra de mascarillas

Navarra Suma y EH Bildu creen que el Gobierno de Navarra debe aclarar todavía "muchos puntos" sobre el acuerdo de compra de mascarillas entre Sodena, CEN y la empresa Albyn Medical. Uno de ellos es el cese de la gerente de Sodena. "El Gobierno de Navarra deberá explicar las verdaderas razones de este cese si tal y como afirma el Juan Luis Sánchez de Muniain (Navarra Suma) y Adolfo Araiz (Eh Bildu). Lo que sí ha lamentado Sánchez de Muniain es que EH Bildu pida muchas explicaciones "pero no haya apoyado una comisión de investigación, brindándose a tapar así al Gobierno". creen que eldebe aclarar todavía "muchos puntos" sobre el. Uno de ellos es el. "El Gobierno de Navarra deberá explicar las verdaderas razones de este cese si tal y como afirma el informe de Comptos la decisión de la compra se adoptó en un contexto excepcional y con transparencia" han coincidido en afirmar tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento(Navarra Suma) y(Eh Bildu). Lo que sí ha lamentado Sánchez de Muniain es que EH Bildu pida muchas explicaciones "pero no haya apoyado una comisión de investigación, brindándose a tapar así al Gobierno".

El portavoz de Navarra Suma ha afirmado que se han perdido 1,8 millones de euros de dinero público (los 126.000 que valen hoy las mascarillas a precio de mercado los da por perdidos) a favor de una empresa privada "por un contrato "irregular" y "chapucero" que no tenía "las garantías debidas".

DAR SALIDA A LAS MASCARILLAS Y PEDIR RESPONSABILIDADES

En una semana en la que están previstas varias comparecencias parlamentarias sobre este asunto y tras el informe de Comptos sobre la operación de compra, los portavoces de los grupos parlamentarios han sido cuestionados esta mañana por Diario de Navarra.

Para Ramón Alzorriz (PSN), el informe de Comptos es "nítido" y "echa por tierra los fantasmas de Navarra Suma". Ha destacado que la operación de compra de mascarillas está "avalada" por la legalidad y ha defendido que lo principal ahora "es que haya un acuerdo entre las partes" para dar utilidad a las mascarillas -no ha descartado una donación-, y "repartir responsabilidades en la pérdida de valor".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha asegurado que, además de las explicaciones sobre el cese de la gerente de Sodena, el Gobierno foral también deberá explicar, por ejemplo, "por qué el Servicio Navarro de Salud decidió salirse del acuerdo", ya que considera que las explicaciones dadas son "contradictorias". Araiz también ha mostrado su preocupación "por cómo se va a repartir la pérdida de los fondos públicos" entre los firmantes del acuerdo y ha recordado que todas las partes, incluida la CEN, son "corresponsables". Asimismo, ha abogado por dar una salida a las mascarillas antes de que estas caduquen.

Por su parte, Uxue Barkos, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Comptos haya avalado la "legalidad" de la operación de compra, subrayando que esta se hizo con "transparencia" y en una situación de "urgencia". Preguntada por el cese de la gerente de Sodena, ha afirmado que esta semana el consejero Irujo (Geroa Bai) dará en comisión todas las explicaciones. Ha insistido en la corresponsabilidad de los firmantes sobre la pérdida subrayando que la compra se hizo "de acuerdo a las estimaciones hechas por la CEN". "En todo caso -ha concluido-, el primer objetivo es hacer frente a la necesidad de dar salida a esas mascarillas y dirimir las responsabilidades.

Ainhoa Aznarez (Podemos) también ha abogado por dar una salida urgente al primer lote de mascarillas que caduca en 2023 y ha citado el transporte público. También ha defendido que cada cual debe "asumir su responsabilidad en la perdida".

Finalmente, Marisa de Simón, I-E, ha subrayado que la Confederación de Empresarios de Navarra tiene una responsabilidad "importantísima" en esta cuestión y "no ha cumplido con su compromiso". Asimismo ha afirmado que no se puede consentir "que las mascarillas acaben en un contenedor" y ga criticado al Gobierno de Navarra que firmara un acuerdo "que no era lo suficientemente garantista" con el dinero público.