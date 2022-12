Así es el Talento Joven de Caja Rural de Navarra

El programa Talento Joven, la apuesta por juntar a catorce jóvenes candidatos con los que podían convertirse en sus empleadores, se convirtió en un éxito y en 2023 tendrá su segunda edición. Este programa, impulsado por Diario de Navarra y ESIC, impartió formación intensiva a estos jóvenes los días 1,2 y 3 de junio en el Hotel Castillo de Gorraiz, con todos los gastos pagados, e hizo una selección entre ellos para realizar prácticas en cuatro empresas líderes en la Comunidad foral: Caja Rural de Navarra, ARPA Abogados, Seinsa Corporation y Grupo La Información.

Talento Joven arrancó con la recepción de candidatos en la página web www.talentojovenavarra.es . Se realizó un filtro y de ahí salió la lista de los 14 jóvenes que pasaron a la formación intensiva.

Toda la información sobre la segunda edición del programa Talento Joven, en breve en la web www.talentojovennavarra.es

Clara Valbuena

“He descubierto un mundo que, a priori, no era lo mío”

Javier Esparza, licenciado en Derecho por la UPNA, cuenta que su incorporación a Caja Rural de Navarra fue “muy natural. En la oficina donde estoy, Ripagaina, los compañeros me han acogido como si llevara trabajando con ellos toda la vida. La cercanía que tiene esta entidad con los clientes y con los compañeros hace que todo sea más fácil”.

Destaca de su labor que ha conocido otro ámbito, “otro mundo que a priori no era el mío, ya que estudié la carrera de Derecho. En mi opinión, creo que me estoy desenvolviendo bien y adaptándome a lo que es trabajar en la Banca, gracias al apoyo que mis compañeros me ofrecen y al esfuerzo y dedicación que estoy poniendo”.

Javier define su paso por Talento Joven Navarra como “una gran oportunidad. A nivel personal fue una experiencia muy gratificante. Y el hecho de que las jornadas se desarrollaran con profesionales de empresas colaboradoras aportaba un valor añadido, algo diferente a lo normal. A nivel profesional esto da un plus. El mostrarte tal y como eres delante de las empresas y que ellas apuesten por ti es muy satisfactorio”.

Clara Valbuena

”Javier ha demostrado capacidad de trabajo y de adaptación”

Alex Mendoza, del Departamento de Selección de Caja Rural de Navarra, encontró en los chicos y chicas de Talento Joven “frescura, ilusión y talento. Llegaron de manera tímida y sin tener muy claro qué se iban a encontrar, pero enseguida fueron soltándose y abriéndose. Estar cerca de ellos me permitió conocer de primera mano sus inquietudes, sus expectativas y sus dudas. A la vez íbamos conociéndolos y valorando sus competencias. El último día noté que se había creado una piña y ya eran conscientes de todo lo que esas intensas jornadas les habían aportado”.

En cuanto a Javier, explica que “me dejaba ver que podría disfrutar en una actividad como la nuestra. Es un joven maduro y abierto, que se relaciona fácilmente. En su corta trayectoria ya ha demostrado capacidad de trabajo y de adaptación. Es versátil, transmite seriedad y confianza”.

Sobre su trabajo en Caja Rural de Navarra, destaca que “está inmerso en el bonito reto de poner en marcha una nueva sucursal en el barrio de Erripagaina. Está en la fase inicial, formándose y conociendo el negocio, pero sus pasos van bien encaminados. Se trata de una persona con recorrido y las personas que le rodean lo valoran”.