Contigo Navarra presenta su candidatura al Parlamento foral

Contigo Navarra, coalición formada por Podemos, Izquierda Unida de Navarra (IUN), Batzarre e Independientes, ha presentado este sábado en Pamplona a las diez personas que compondrán su candidatura al Parlamento foral en las próximas elecciones autonómicas. Una lista de "renovación total" con la que aspira a ser un "agente clave de la política navarra" para que la Comunidad foral tenga un "gobierno progresista que defienda políticas de izquierda mucho más ambiciosas".

Los diez primeros puestos se caracterizan por "una renovación total de caras" frente a comicios anteriores de los partidos que forman parte de la coalición, una media de edad que no supera los 44 años, la "diversidad geográfica" de sus integrantes tanto a nivel de Navarra, del Estado y presencia migrante y "un amplio y un extenso currículo de sus integrantes en el mundo del activismo social y tejido asociativo, así como un importante y diverso recorrido en el ámbito formativo y profesional", ha resaltado la coalición.

La lista la conforman Begoña Alfaro (Podemos), Carlos Guzmán (IUN), Daniel López Córdoba (Podemos), Miguel Garrido Sola (Independientes), Fátima Djiarra (Podemos), Marisa Marqués (Batzarre), Eva González (IUN), Txema Burgaleta (Podemos), Marisol de la Nava (Independientes) y Txuma Huarte (Podemos).

En su intervención, Begoña Alfaro, cabeza de lista al Parlamento foral y coordinadora de Podemos en Navarra, se ha mostrado "muy orgullosa" de este equipo que comparte "la visión de Navarra que queremos para la próxima década". Ha explicado que Contigo Navarra surge, por un lado, de los resultados de los comicios de 2019, en los que los ciudadanos "penalizaron el no acudir juntos", pero sobre todo "de un ejercicio de responsabilidad social". "En estos tiempos que corren la ciudadanía no entiende cómo por matices no se puede caminar juntos", ha recalcado.

Alfaro ha destacado que Contigo Navarra es un "proyecto útil" que quiere "permitir que Navarra goce de un gobierno progresista que defienda políticas de izquierda mucho más ambiciosas que lo que se ha hecho hasta ahora". También aspira a ser "un espacio fuerte, asentado, que gane en representatividad". "Somos necesarios y necesarias para el futuro de Navarra", ha manifestado la candidata, que ha mostrado su convencimiento de que la coalición va a ser un "agente clave de la política navarra".

Por su parte, Carlos Guzmán, número dos de la candidatura y coordinador general de IUN, ha destacado que esta es una "candidatura de la ilusión" y ha expresado el "firme compromiso" de la coalición con la "Navarra trabajadora, la Navarra real" a la que ha dicho que "nos vamos a dejar la piel en el Parlamento de Navarra para defender sus derechos e intereses". Y ha hecho un llamamiento a "fortalecer este proyecto político que aspira a conquistar y transformar Navarra desde posiciones rojas, verdes y violetas".

Miguel Garrido, cuarto en la lista al Parlamento foral y representante del colectivo de Independientes de Navarra, ha subrayado que los retos actuales son "colectivos" por lo que se necesitan "soluciones colectivas". Para ello, ha dicho, "la sociedad civil debe dar un paso al frente" con el objetivo de que "la gente vuelva a creer en la política y todo el mundo pueda tener derecho a una vivienda digna y un empleo decente".

Marisa Marques, miembro de Batzarre, concejala de Tudela y sexta en la lista al Parlamento, ha apostado por una Navarra "cohesionada y solidaria, unida por su solidaridad y buena convivencia" y ha abogado por "reducir las desigualdades sociales y territoriales con la cooperación entre instituciones y pueblos, alejándonos de los discursos de confrontación y crispación entre el norte y sur que nada aportan a Navarra, a su convivencia y a su ciudadanía".