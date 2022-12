El movimiento de policías forales ve "insuficiente" el proyecto de reglamento y volverá a concentrarse

El Movimiento Asindical de Policía Foral ha afirmado que el proyecto de reglamento que ha presentado el Gobierno de Navarra para desarrollar la ley foral de Policías es "a todas luces insuficiente" y ha anunciado que este jueves retomará las concentraciones que había suspendido temporalmente.

una falta de respeto al colectivo y una evidencia clara de no apostar por la Policía Foral". El movimiento ha explicado en un comunicado que ha estado presente este lunes en la Mesa Sectorial de Policía Foral junto con los sindicatos y los representantes del Gobierno de Navarra (consejero de Interior, directora general de Interior y jefe de la Policía Foral), un encuentro en el que se ha presentado el proyecto de reglamento y que ha considerado como "una falta de respeto al colectivo y una evidencia clara de no apostar por la Policía Foral".

En un comunicado, este movimiento que agrupa a policías forales ha señalado que el consejero Javier Remírez "ha tenido la desfachatez de presentar un reglamento a todas luces insuficiente y falto de contenido, el cual no considera el trabajo realizado y consensuado por sindicatos y mandos a petición de la Dirección General de Interior".

Según este colectivo de policías, se trata de "un reglamento de 18 páginas llenas de ambigüedades y artículos sujetos a la libre interpretación, un reglamento muy lejano a las necesidades de nuestro colectivo, que a nadie contenta y nos mantiene anclados en el pasado, un reglamento falto de memoria económica y fechas o cronograma sobre su aprobación y/o entrada en vigor".

A continuación, el movimiento ha afirmado que "existe un juego muy conocido, lo realizan los trileros, no así los consejeros: te enseño el reglamento por aquí, te dejo más días para las alegaciones, las estudio, te vuelvo a convocar, mando el reglamento de aquí para allí, llega mayo -fecha de las elecciones- y ni el reglamento ni el Gobierno están".

Por otro lado, según han explicado desde este colectivo, el consejero ha trasladado que el reglamento no tendría carácter retroactivo "salvo que alguien o algo les obligue".

Sin embargo, el movimiento ha señalado que la ley foral de Policías "es clara" y establece que "el reglamento deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2019". "Señor Remírez, ¿nos quiere volver a tomar el pelo? ¿Este es el respeto que nos tiene? Esto no hace sino caldear más el ambiente. El movimiento asindical confió en su buena voluntad, por lo que cesamos las movilizaciones y frenamos el ímpetu de los compañeros, pero con lo que nos ha presentado hoy, no nos deja alternativa alguna, las movilizaciones van a continuar", ha asegurado.

Desde el colectivo han señalado que "no tenemos la bola de cristal, pero todo parece indicar que el tiempo que les queda de legislatura y la campaña electoral se les va a hacer muy, pero que muy larga". "Como siempre, nuestra mano sigue tendida, pero no para que se ría de nosotros, sino para trabajar, cosa que no ha hecho en estos casi cuatro años", ha advertido al consejero.