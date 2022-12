Feijóo afirma que el PP decidirá lo que sea mejor para recuperar el Gobierno navarro

presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en Pamplona que el PP decidirá lo que sea mejor para los ciudadanos de Navarra, sin desvelar si opta por reeditar a coalición con UPN o por ir en solitario a las elecciones al Parlamento y a los ayuntamientos de mayo de 2023. "A partir de ahora empezaremos a hablar. Primero el congreso del PP, luego ya veremos", ha afirmado el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo a este periódico cuando abandonaba el hotel Tres Reyes. El, ha afirmado en Pamplona que el, sin desvelar si opta por reeditar a coalición con UPN o por ir en solitario a las elecciones al Parlamento y a los ayuntamientos de mayo de 2023., ha afirmado el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo a este periódico cuando abandonaba el hotel Tres Reyes.

"Lo importante es a dónde vamos, lo importante es qué podemos hacer y qué es lo que tenemos que hacer para recuperar el Gobierno foral y ganar en más municipios" y determinar así "qué es lo que podemos hacer para ser más útiles a Navarra", ha sostenido en su discurso. Núñez Feijóo ha dicho que no quiere un PP en Navarra "obediente y sumiso" hacia nadie, ya que su único jefe son los ciudadanos de la Comunidad foral.

Feijóo ha clausurado el 8º congreso autonómico del PP navarro en el que los afiliados han respaldado a Javier García como nuevo presidente de esta formación política con el 97% de respaldo (el partido no ha querido dar las cifras, sólo el porcentaje). Era la única lista presentada.

El líder nacional del partido ha destacado que su "único encargo" al PP navarro es que sirvan a sus ciudadanos porque así servirán a los de toda España. Ha dicho que tienen "más claro que nunca" su "razón de ser" y "su misión histórica" que es la de "desterrar la sumisión que hoy impera en la política en Navarra".

Por un lado, sumisión "de aquellos que quieren convertir a Navarra en anexo de otra comunidad". "Navarra tiene historia, tradición e instituciones para no ser anexo de nadie". Y también hay que librar a la política navarra de la "sumisión de esta tierra a los intereses de Sánchez. Los intereses de Sánchez son utilizar a Navarra para mantenerse en el poder", ha recalcado.

"Hoy tiene más valor que nunca una alternativa para que Navarra no sea anexo de nada ni de nadie ni esté sometida a los intereses de poder de un político español. Navarra no se puede permitir en ningún caso perder el voto constitucionalista, no se puede permitir que ningún voto constitucionalista sirva a los intereses de Sánchez y de Bildu que, lamentablemente hoy son coincidentes", ha señalado, apelando también al voto de los socialistas que no estén de acuerdo con lo que está haciendo el líder de su partido.

Ha recordado cómo Sánchez insistió en que no pactaría con Bildu. "La historia posterior la conocemos todos: no sólo ha pactado, sino que le ha concedido con sus pactos sucesivas humillaciones al pueblo de Navarra y al conjunto del pueblo español". Ha puesto como ejemplo que Sánchez ha permitido que Bildu se cuelgue "la medalla" de dar "el primer paso" para "retirar a la Guardia Civil de Navarra".

LAS PALABRAS QUE FEIJÓO HA DEDICADO A ESPARZA, PERO TAMBIÉN A SAYAS Y GARCÍA ADANERO

Afirmó que estaban abriendo una "etapa de unidad" y de "futuro" en el partido. En sus primeras palabras ha dado las gracias a los invitados que han venido al congreso, empezando por el líder de UPN, Javier Esparza y la secretaria general de este partido, Yolanda Ibáñez, y acto seguido ha agradecido su presencia también a los dos diputados expulsados temporalmente de UPN Carlos García Adanero y Sergio Sayas "que conforman dentro del grupo nuestras alianzas y nuestros compromisos para defender en el Congreso de los Diputados nuestros intereses de Navarra y España", ha sostenido. Entre las personas que ha citado también han estado el expresidente del partido en Navarra Jaime Ignacio del Burgo, y la presidenta saliente Ana Beltrán.

GARCÍA: “ME PREOCUPA LA SUMISIÓN DE CHIVITE Y SU SILENCIO CÓMPLICE”

En su discurso como nuevo presidente del PP navarro, Javier García ha criticado las "falacias" y "mentiras" del Partido Socialista que, según ha mantenido, tiene como único fin "mantenerse en el sillón" . "Ya recordarán eso de no pactaré con Bildu" que declaraba Pedro Sánchez, o cuando María Chivite afirmaba que "nunca" gobernaría con ellos, ha agregado. "Sánchez ha convertido a Bildu en interlocutor" de la Comunidad foral, ha lamentado. "No podemos permitir que Bildu hable por todos los navarros. Es humillante, no sólo para los navarros, sino también para la señora Chivite".

García ha señalado que le preocupa "la sumisión" de la presidenta de Navarra "y su silencio cómplice" con la transferencia de tráfico, que ha formado parte del acuerdo presupuestario del Gobierno central con Bildu. En este punto ha mostrado su apoyo a la Guardia Civil de tráfico y a sus 150 agentes. "Se quedarán en Navarra", ha asegurado, un momento que ha hecho que los afiliados se pusieran en pie y aplaudieran. Ha agregado que además a Bildu no le importa esta transferencia, y lo que quiere es "anexionar a Navarra al País Vasco".