Las gallinas felices de Mª Pilar Sarasa

Buscaba dónde invertir, “un negocio propio” con proyección y lo encontró en la cría de gallinas ecológicas (también llamadas felices) para vender sus huevos, un tipo de alimento que ha ganado adeptos en los últimos años. La cirbonera María Pilar Sarasa Galarreta, aunque socióloga y experta en prevención de riesgos, decidió en 2018 embarcarse en la aventura de ser ganadera. Junto a su marido, Jorge Ayensa Alía, y otro matrimonio constituyeron la granja avícola ‘Corral de Malayeto’. En una finca de unas 5 hectáreas cuentan con 12.000 gallinas que ponen 11.000 huevos diarios y que comercializan a través de un distribuidor -granja San Miguel- en grandes cadenas. “Nos gustaba algo relacionado con la ganadería, aunque no teníamos antecedentes familiares en el sector. Ahora estamos amortizando, en los inicios, y está muy complicado. El pienso ha subido un 40% y la energía un 250%. La gente que vive solo de esto lo estará pasando realmente mal. ¡Hemos puesto placas solares para reducir gastos!” Mª Pilar trabaja con jornada reducida en la firma de climatización Metuc. Sus tres hijos y la granja le ocupan el resto del día. “Es bonito trabajar con gallinas. No es duro, pero sí muy sacrificado. Hay que estar todos los días ahí los 365 días al año, aunque nos coordinamos con los socios para librar festivos. Las gallinas salen de la nave 8 horas al día y luego hay que recogerlas”, detalla. De momento, no aprecian un menor consumo de huevo ecológico. “Quien compra huevos ecológicos mira la calidad más que el precio”.

Para esta emprendedora, Navarra es una tierra de oportunidades, “con muchas ayudas para todo”. Aprecia que ahora es “más complicado” mantenerte el sistema de educación y sanidad “porque hay más cargas sociales”, aunque afirma siguen “mejor” que en otras comunidades. Considera que quizá se deberían “regular las ayudas de manera que hubiera una contraprestación social de quien las recibe”.