Félix Iturralde: Trabajando desde los 16

Con 16 años, Félix Iturralde Iparraguirre se enfrentó ya a una decisión importante en su vida. Dejó de estudiar, a pesar de que sus padres estaban dispuestos a que continuara con su formación, la podrían costear. “Con esa edad ya entré en el mundo laboral, si quieres tener algo, te toca trabajar. He puesto mayor empeño en esto que en los estudios. No me arrepiento, nunca me ha faltado trabajo. Te puede gustar más o menos, pero siempre tienes una meta: llevar dinero a casa para poder tener una casa, un coche y te agarras a todo”, explica este empleado de la recogida de residuos en FCC para la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Lleva siete meses en la empresa, en su puesto como operario en mantenimiento de contenedores y pre recogida. Antes había estado empleado en mil oficios: carpintería metálica, montaje de rótulos, en una granja, autónomo...

Tiene pareja y son padres de una niña de año y medio que duerme plácida la siesta mientras él cuenta su historia y resume su labor en FCC: “Voy con otros dos chóferes cambiando contenedores, sustituyendo los que están averiados y también en la pre recogida, en recoger los residuos que quedan fuera de los contenedores, antes de que pase el camión de recogida”, apunta. Su puesto le otorga sin duda una visión en primera línea del comportamiento ciudadano frente al reciclaje de residuos en Pamplona y la Comarca y en buena parte de Navarra. De hecho, cuenta que recientemente estuvieron en el puerto de Urkiaga para reponer un contenedor. Es uno de los puntos más alejados.

No cree que el futuro de Navarra “sea el mejor”, pero confía Félix en que no llegue otra crisis. “Soy un trabajador, no entiendo mucho, pero espero que los precios no sigan subiendo, que podamos vivir un poquito bien y que a nuestra hija no le falte ni educación ni sanidad porque Navarra es mi casa. No me veo fuera”.