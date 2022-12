Estíbaliz Espejo, enfermera: humanizar los cuidados

Desde hace un par de años, trabaja en la. Recuerda la pandemia con verdadera “angustia”, porque además lo hizo desde un puesto de responsabilidad, al frente de la residencia Virgen del Castillo de Miranda de Arga, que tuvo que ser intervenida ante la expansión del virus. “No había personal, no se hacían PCR, no teníamos equipos de protección. A los residentes no se les derivaba al hospital y las familias no podían venir. Había que aislarlos. Estoy convencida de que ha muerto mucha gente de pena. Lo pasé tan mal que, cuando pude, dije: me voy a dar un respiro”, explica. De modo que hace dos años cambió su puesto de directora allí por el de enfermera en Lerín, en la residencia Nuestra Señora del Pilar.