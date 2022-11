Jorge López: "La donación puede generar un efecto positivo tras la pérdida"

Un 85% de las familias dicen sí a la donación. Jorge S. López, médico, psicólogo e investigador de la UPNA, destacó ayer que la población española tiene una cultura con mayores manifestaciones de solidaridad y de colaboración que otras. “Hay una disposición de forma general,”. Esa predisposición positiva a donar no es llamativamente mayor que en otros países. Sin embargo, las negativas familiares son más reducidas en España. Así, son un 15% mientras que Reino Unido rondan el 34% y en Países Bajos en el 45% cuando la actitud hacia la donación en esos países es similar.

Si la actitud ante la donación es similar pero aquí hay menos negativas familiares ¿qué ocurre?

La respuesta no es sencilla pero tenemos algunas pautas. La primera es que el sistema de trasplantes español, gracias a la colaboración de todos, tiene una imagen muy positiva. Las personas confían en que es un sistema eficaz, equitativo, transparente. Tiene que ver con una imagen positiva del sistema sanitario y de los profesionales. Es un factor importante a la hora de tomar decisiones.Y, además, tenemos un cuerpo de coordinadores de trasplantes altamente especializado y cualificado que hace muy bien su labor. Hay que plantear las cosas bien.

¿Se puede mejorar?

El primer objetivo es mantener. Siempre hay un rango de mejora en dos vertientes: que las familias donen más y mejorar la atención a estas familias que sufren la pérdida de un ser querido. En la medida en que se mejore, se consigue un mayor bienestar de la población, aunque estamos casi en un punto de techo.

¿Las familias que donan pasan un duelo mejor? ¿Consuela?

En algunos casos, sí. La donación puede ser un elemento que genere un efecto positivo porque se saca algo positivo de la pérdida. Pero eso no se produce en todos los casos. Hay familias que dicen que el dolor es tan fuerte que es positivo pero no alivia. La mayoría encuentra un punto positivo. Y desde luego no hemos encontrado efectos negativos en ningún caso.

¿Por qué una familia dice no?

Es un momento durísimo. Hay que entender que las familias toman las decisiones en un momento de muchísimo estrés. La razón fundamental es que no se conocía la voluntad del fallecido y, sobre todo, si en vida dijo que no. Un 40% de las negativas es por este motivo. En otro 25% se desconoce esa voluntad y la familia prefiere no donar y en un 24% hay un desacuerdo entre los miembros de la familia.

¿En importante hablar o dejarlo por escrito?

Claro. Si las personas que tienen voluntad de donar lo transmiten a sus familiares o lo dejan expresado en el registro de voluntades anticipadas alivia a la familia de tomar una decisión en un momento de incertidumbre. Hace que todo sea más sencillo. El registro es positivo pero casi es más efectivo la transmisión a la familia porque en España se consulta siempre.

En definitiva, hablarlo con calma en alguna reunión familiar.

Sí. Tenemos mucha reticencia a hablar de la muerte. Comentarlo en algún momento informal es positivo ya que a veces las personas pueden tener reticencias a dejarlo por escrito. Lo ideal sería el registro, pero complementa mucho que se transmita.

¿En niños es más complejo?

Es durísimo porque rompe expectativas pero, al mismo tiempo, en esas situaciones es casi necesario tener algún elemento positivo, un agarre. Conviven esas dos circunstancias y, al final, no hay muchas diferencias en la donación de los niños.

¿Hay que seguir insistiendo en el mensaje de donar?

Claro. Hay que insistir en que el trasplante salva vidas y que cambia vidas. Lo sabe cualquiera persona que conozca a alguien en diálisis. A la vez hay que reforzar el carácter de solidaridad de la población para continuar con la donación. Y también reforzar la labor que se hace desde la coordinación de trasplantes, que marca la diferencia.