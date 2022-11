Policías forales rechazan las "promesas vacías" y reclaman un "reglamento digno"

Agentes de la Policía Foral han rechazado las "promesas vacías" y ha reclamado un "reglamento digno" y "a la altura del resto de las policías de Navarra".

Miembros de este cuerpo policial se han vuelto a concentrar este jueves frente al Parlamento de Navarra para reclamar el desarrollo reglamentario de la Ley de Policías, desplegando una pancarta con el lema 'El Gobierno de Navarra incumple la Ley de Policías. Remírez, ponte a trabajar ya'.

Un representante de los concentrados ha tomado la palabra para rechazar lo que ha considerado "más de lo mismo, palabras y más palabras, promesas vacías que no se materializan", después de que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán , asegurase que se está trabajando en un acuerdo entre el Gobierno foral y el Gobierno de España que pueda habilitar el incremento retributivo que requiere el desarrollo reglamentario de la ley foral de Policías.

"De momento sólo son palabras, hasta que no se materialicen los hechos vamos a seguir aquí todas las semanas", ha señalado, en declaraciones a los medios. "Otras veces ya han prometido muchas cosas y han quedado en nada, así que de momento queremos asegurar las cosas", ha añadido.

"Del señor Remírez -vicepresidente y consejero de Interior del Ejecutivo foral- nos lo podíamos esperar pero no de nuestros mandos", ha continuado, para recordar que "firmaron un comunicado, se reunieron con nosotros". "¿Dónde está su apoyo, sus contundentes acciones?", se ha preguntado. En este sentido, ha destacado que "no nos olvidamos de los llamamientos forzosos, siguen realizándolos y eso es responsabilidad suya". Al jefe de la Policía Foral, Juan Carlos Zapico, le ha dicho que "no somos gente, somos policías y ante todo personas".

"Señor Remírez, nos ha dicho que el reglamento se va a materializar, pero queremos dejarle claro que no nos conformamos con cualquier reglamentos, vamos a luchar por un reglamento digno, queremos un reglamento a la altura del resto de las policías de Navarra", ha reivindicado. Y ha llamado a "sentarnos y a trabajar" para "hacer un buen reglamento". "Queremos unas condiciones dignas, queremos ser la policía integral y de referencia", ha remarcado.