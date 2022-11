Bronquiolitis y virus respiratorios copan consultas y urgencias de pediatría en Navarra

Las bronquiolitis, que afectan sobre todo a niños pequeños y bebés, y otros virus respiratorios que causan procesos infecciosos en las vías respiratorias están copando las consultas de los centros de salud, hospitalizaciones y las urgencias de pediatría en las últimas semanas. Los pediatras consultados coinciden en que el aumento de casos en Navarra comenzó a hacerse patente a mitades de octubre y, desde entonces, se mantiene un alto nivel de consultas por estos motivos.

“En las últimas semanas ha habido un boom pero no estamos teniendo problemas para atender en el día a los niños por estos procesos, si es necesario que les vea el pediatra”, indicó Maite Sota, pediatra del centro de salud de la Rochapea.

Según Salud Pública, desde octubre más de 130 menores de 5 años han tenido que ser ingresados en centros hospitalarios para atender cuadros de bronquiolitis. Además, ya se han registrado más de 20 ingresos en la UCI por este motivo en estos meses.

La epidemia sigue su curso y, de momento, no se sabe cuándo se alcanzará el pico máximo de casos.

La bronquiolitis es una infección de las vías respiratorias en la que está afectado el bronquiolo. En el 90% de los casos su causa es el virus respiratorio sincitial, que en adultos causa catarros.

LA INFLUENCIA DE LA COVID

Paula Prim, pediatra de Azpilagaña y Mutilva, indicó que el pico de bronquiolitis se suele producir entre noviembre y diciembre y este año se ha adelantado. “Epidemias de bronquiolitis y colapsos hay todos los años”, dijo. Sin embargo, “ese año no está tan clara la estacionalidad e incluso ha habido casos desde el verano”, apuntó Sota. Los dos últimos inviernos, con la pandemia de la covid, han sido “un poco irreales”, añadió Prim. “Con las mascarillas evitábamos también el contagio de otros procesos respiratorios como este”, afirmó. “Haber vuelto a la normalidad trae la normalidad de antes”, resaltó. De hecho, hay niños que acuden a la guardería que no habían estado enfermos nunca hasta ahora por los aislamientos, mascarillas, etc.

La bronquiolitis suele afectar a lactantes y niños pequeños, sobre todo por inmadurez pulmonar. “Los más pequeños suelen ser los que tienen más riesgo”, apuntó. “Las plantas de hospitalización están llenas, con un alto porcentaje de bronquiolitis. Está a tope”.