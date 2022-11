Entregados los Premios Cátedra Grupo AN de la UPNA a los mejores Trabajos Fin de Estudios

titulados por la Eneko Sanz Izal (Máster Universitario en Ingeniería Agronómica) y Laura Panero Vital (Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural) han obtenido el primer y segundo galardón, respectivamente, en los Premios Cátedra Grupo AN de la UPNA a los mejores Trabajos Fin de Estudios en los ámbitos agrario, agroindustrial y del cooperativismo. Lospor la Universidad Pública de Navarra (UPNA)(Máster Universitario en) y(Grado en) han obtenido el, respectivamente, en losa los mejoresen los ámbitos agrario, agroindustrial y del cooperativismo.

El Trabajo Fin de Máster (TFM) ganador, de Eneko Sanz, que obtuvo como premio 2000 euros, llevaba por título “Implantación de un sistema de codificación interna en el almacén de productos fitosanitarios del Grupo AN en Tafalla”. Por su parte, Laura Panero, que recibió 1000 euros, realizó su Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre el “Cálculo de la huella de carbono de una explotación agrícola: conversión del sistema de producción convencional al ecológico”.

Las otras tres personas finalistas en el certamen fueron Alexandra María Tomlinson Garro, por su trabajo “Ciclo de vida y modelo de éxito de cooperativas agrícolas: tres casos prácticos”; Isabel Iriso Soria, por “Optimización de nutrición nitrogenada en hortícolas de hoja crecidas en sistema de hidroponía pura NGS: ajustes e la nutrición mineral a lo largo del ciclo de producción”; y Josu Encinas Ularte, autor de “Corazón pardo en pera conferencia, estudio de la relación entre condiciones de campo y manejo con la aparición del desorden en postcosecha”.

TRABAJOS PREMIADOS Y JURADO

En su trabajo, Eneko Sanz explica cómo la implantación de un sistema de codificación interna en el almacén de productos fitosanitarios del Grupo AN en Tafalla puede mejorar la trazabilidad de los productos y el control del stock, además de ahorrar tiempo y minimizar los errores en las operaciones. “Todo esto supone una mejora en la calidad de vida de los trabajadores, además de una mejora en el servicio que puede ofrecer Grupo AN a sus cooperativas socias”, concluye el autor de la investigación premiada.

Por su parte, Laura Panero toma como ejemplo, en su trabajo sobre el cálculo de la huella de carbono, el de una explotación hortícola de Navarra en dos años diferentes, 2019 y 2020, cuyo sistema de producción estaba pasando de convencional a ecológico. “Si bien la huella de carbono de una explotación variará notablemente en función de los objetivos técnicos que se hayan definido, se ha podido constatar que los diferentes tipos de cultivos y su superficie son el factor más importante”, concluye la premiada.

El jurado del premio estuvo compuesto por el presidente del Grupo AN y de la Fundación Grupo AN, Francisco Arrarás; la directora de la Cátedra Grupo AN y directora TAMBIÉN de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias (ETSIAB) de la UPNA, Ramo Barrena; la directora de la Fundación Grupo AN y miembro de la Comisión Mixta de la Cátedra, Maite Muruzábal; y el director del área de suministros de Grupo AN y miembro de la Comisión Mixta, Carlos Valencia.

