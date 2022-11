Podemos dedica su tiempo del debate sobre Navarra al 'No a la Guerra'

defender su No a la Guerra en Ucrania, a criticar el envío de armas de los países europeos para la defensa ante la invasión rusa y sobre los auges de la ultraderecha, en la que incluye a Navarra Suma. "Navarra se encuentra en peligro de guerra nuclear". Así ha comenzado Podemos su análisis del debate sobre el Estado de la Comunidad Foral. De hecho, más de la mitad de la intervención de la formación morada ha ido dirigida este jueves apara la defensa ante la invasión rusa y sobre los auges de la ultraderecha, en la que incluye a Navarra Suma.

La guerra comenzó en 2014, es verdad que ha sido escalada sin pudor y con terror por Rusia, pero ha sido contestada de igual forma por Europa". Mikel Buil ha denunciado que "seguimos suministrando armas sin ningún control, siguen aplicando una suerte de sanciones económicos a Rusia que no son sino el fin de la globalización. Es evidente que China salía ganando y que EEUU ha ido cargando sobre Europa los costes de aquella globalización. Tenemos ahora una guerra que afecta a la ciudadanía navarra.

El portavoz de Podemos ha defendido el que su formación se haya quedado sola en el 'No a la guerra': "Tenemos la amenaza de enviar armas a lugares en conflicto, nos preguntamos después de todo este tiempo dónde van a acabar estar armas. Acaban en grupos terroristas y organizaciones mafiosas. ¿Hemos pensado lo que va a suponer para Navarra depender del petróleo y el gas estadounidense? Va a ser un 40% más caro, con un transporte más contaminante, pasaremos a depender de EEUU. Decir no a la guerra no es estar a favor de Putin, en Podemos no tenemos ningún problema en quedarnos solos en el No a la guerra. Queremos una ofensiva internacional para la paz, no para la guerra".

PODEMOS, CONTRA LA FIGURA DE FÉLIX HUARTE

Otra buena parte del discurso de Mikel Buil ha ido contra el PP o el auge de la ultraderecha. "El PP, responsable de la mayor trama de corrupción del país, de la policía patriótica, nos plantea hoy una duda, no sabemos quién manda en él. En Navarra Podemos va a ser la única formación que esta legislatura no va a pactar con Navarra Suma. Son muchos los planteamientos de extrema derecha que hemos escuchado en esta legislatura por su parte. Es difícil pactar con un partido que defiende al señor de Félix Huarte, que no le hizo ascos al trabajo esclavo, el constructor de Franco hizo su fortuna así, a base del esfuerzo de miles y miles de trabajadores navarros", ha aseverado.