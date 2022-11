EH Bildu insiste en no condenar la violencia de ETA

EH Bildu se sigue negando a votar a favor de toda iniciativa que exprese la “condena” de la violencia terrorista de ETA, como ayer se puso de nuevo en evidencia en el Parlamento de Navarra.

EH Bildu, por un lado, y PSN, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra, por otro, llevaron al encuentro sendas propuestas para rechazar unas declaraciones que el exministro de Interior con el PSOE José Barrionuevo realizó en el diario El País sobre los GAL. En ellas se refería, entre otros asuntos, al intento de secuestro en Francia del miembro de ETA Larretxea Goñi, afirmando que él ordenó que lo llevaran a España o reconocía que mandó “liberar a Segundo Marey”, víctima del secuestro por el que fue condenado. La Mesa que dirige el Legislativo y los portavoces de los grupos celebraron por la mañana su reunión semanal., por un lado,, por otro, llevaron al encuentropara rechazar unas declaraciones que elrealizó en el diario El País sobre los GAL. En ellas se refería, entre otros asuntos, al intento de secuestro en Francia del miembro de ETA Larretxea Goñi, afirmando que él ordenó que lo llevaran a España o reconocía que mandó “liberar a Segundo Marey”, víctima del secuestro por el que fue condenado.

LAS DECLARACIONES INSTITUCIONALES DEBEN SER APROBADAS POR UNANIMIDAD

Las declaraciones institucionales del Parlamento sólo se aprueban si es por unanimidad. Todos los grupos estaban de acuerdo en rechazar las palabras del exministro del PSOE al considerar que “justifica el terrorismo de Estado” y así se decía con diferentes palabras en las dos propuestas.

La de Bildu pedía además al Parlamento que mostrara su “solidaridad a las víctimas de la violencia de Estado, que hace extensible a las víctimas de todas las violencias”.

PSN, Geroa Bai e I-E añadían en la suya que el Parlamento “condena una vez más todas las violencias, solidarizándose con las víctimas”.

La iniciativa de Bildu no se iba a aprobar, porque no la apoyaban ni Navarra Suma (NA+) ni el PSN.

El portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, pidió que en la otra propuesta se cambiara la palabra “condena” por “rechazo”. Si no, se abstendrían, por lo que esta declaración tampoco se aprobaría. Geroa Bai estaba dispuesta a hacerlo para lograr la unanimidad, explicó Uxue Barkos, pero el PSN no. Además, si se modificaba, tampoco Navarra Suma la iba a apoyar. No se aprobó ninguna.

LAS EXPLICACIONES DE EH BILDU

¿Por qué Bildu se niega a condenar la violencia, donde se incluye la de la banda terrorista ETA?, preguntó este periódico a Araiz. El portavoz de Bildu contestó que “el significado histórico” de la palabra tiene “una valoración política” que se trata de “volver” contra ellos y que Bildu aporta “alternativas” a esa palabra que a su juicio tienen el mismo valor:

- “EH Bildu ha dicho desde su constitución que rechaza la violencia como un instrumento político y creemos que es suficiente” .

- “Pero rechazar la violencia como instrumento político puede apuntar al futuro, pero no al pasado, a todo lo que ha pasado”, se le repreguntó.

- “Nosotros estamos en esa posición política desde que surgió EH Bildu y ahí nos mantenemos”, zanjó Adolfo Araiz.

LA REACCIÓN DE NAVARRA SUMA Y EL PSN

El portavoz de NA+, Javier Esparza, lamentó que Bildu sea “incapaz” de condenar a ETA y que sin embargo la coalición haya ganado “peso” político “por sus acuerdos con el Partido Socialista”.

¿Qué opina el PSN de la postura de su socio presupuestario? El socialista Ramón Alzórriz respondió que “a cualquier demócrata le duele que alguien no condene sin paliativos a la banda terrorista ETA y todo lo que hizo” y quien no lo hace debe “reflexionar”, añadió.