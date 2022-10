El diputado navarro Sergio Sayas ha considerado "lamentable" que "en pleno siglo XXI alguien piense que con amenazas puede conseguir un logro político o amedrentar a quien piense de manera distinta. Es penoso que haya quien siga confiando en el totalitarismo como forma de reivindicación política".

declaraciones a Diario de Navarra a la Así ha respondido ena la aparición este fin de semana cerca de su casa en Buñuel de una pintada en la que se decía: "Sayas vas a ir al zulo".

lo único que dan es pena". "Los que hacen este tipo de cosas absolutamente inadmisibles tratan de dar miedo, pero". Sergio Sayas señaló que "por desgracia" están "acostumbrados a recibir presiones y a vivir momentos mucho más duros que los actuales con amenazas bastante más reales que esta". "Pero nos da mucha pena", insistió.

LA DESCUBRIÓ UN POLICÍA MUNICIPAL Y SE PROCEDIÓ A BORRARLA

Buñuel, cuando un agente de Policía Municipal vio la pintada y avisó para que se procediera a borrarla algo que se hizo enseguida, ha relatado a este periódico Sayas. Por eso, el diputado y concejal en su localidad natal no llegó a verla. Fue este domingo 30 de octubre a primera hora de la mañana, cuando se iba a celebrar el encierro largo de las fiestas de la Juventud en, cuandovio la pintada y avisó para que se procediera aalgo que se hizo enseguida, ha relatado a este periódico Sayas. Por eso, el diputado y concejal en su localidad natal

"Al salir al aperitivo por la mañana, mucha gente de Buñuel me decía que no hay derecho. Yo no sabía de qué me hablaban hasta que vi la foto de la pintada que se hizo antes de borrarla y que subieron los concejales de mi grupo".

NUMEROSAS MUESTRAS DE APOYO

Sayas ha destacado la cantidad de muestras de apoyo que está recibiendo, empezando por la gente de su localidad Buñuel, en la que muchos vecinos estaban indignados con lo sucedido. "Hay un enorme respeto, independientemente de lo que pienses, y mucho cariño, es mi pueblo".

Un respaldo que también le han trasladado muchos líderes y cargos de distintos partidos políticos, entre los que citaba a Inés Arrimadas (Ciudadanos), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), los presidentes de Madrid Isabel Díaz Ayuso (PP), Andalucía, Juanma Moreno Bonilla (PP) y Murcia, Fernando López Miras (PP), o el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, entre otros, y también en Navarra, como el vicepresidente del Gobierno foral Javier Remírez (PSN); el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero (UPN); o su compañero Carlos García Adanero.