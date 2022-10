Ana Beltrán anuncia que no se presentará a la reelección para presidir el PP navarro

no se presentará a la reelección para seguir presidiendo el Partido Popular en Navarra. La formación celebrará su próximo congreso el 4 de diciembre, cita en la que será elegido el nuevo líder de la formación. Ana Beltran ha anunciado este viernes en Pamplona que. La formación celebrará su próximo congreso el, cita en la que será elegido el nuevo líder de la formación.

La todavía presidenta ha manifestado que continuará ejerciendo sus labores como diputada, y no se plantea dejar la política. "No es una despedida", ha asegurado.

Así lo ha señalado la propia presidenta del partido este viernes en rueda de prensa, donde ha explicado que ha convocado una junta directiva para el próximo 2 de noviembre, donde se elegirá al comité que coordinará el Congreso.

Beltrán no se presentará, pero estará donde el partido se lo pida: "No me planteo dejar la política"