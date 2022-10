Induráin dice que la UCI del Hospital Universitario de Navarra se va a ampliar con dos camas

Santos Induráin, ha asegurado este jueves en el pleno del Parlamento foral que se va a ampliar la capacidad de la UCI del Hospital Universitario de Navarra en dos camas, pasando de las 34 que había antes de la pandemia a 36. La consejera de Salud del Gobierno de Navarra,, ha asegurado este jueves en el pleno delque, pasando de las 34 que había antes de la pandemia a

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma sobre la dimisión del jefe de Servicio de la UCI del Hospital Universitario de Navarra y coordinador de todas las UCI de Navarra, Juan Pedro Tirapu , la consejera no ha querido entrar en las razones de su dimisión, que ha dicho respetar, reconocimiento su "gran trabajo antes y durante toda la pandemia, algo que es extensible a todo el equipo de la UCI".

Induráin ha señalado que Tirapu seguirá ejerciendo sus funciones "con total respaldo y confianza" del departamento hasta que se produzca el relevo y ha asegurado que el servicio se presta "con total normalidad y garantías".

La consejera ha explicado que ahora se está trabajando en "configurar el dispositivo de las UCI en función de las lecciones aprendidas en la pandemia y de las necesidades" y ha pedido "dejar fuera del debate" la figura de Tirapu, señalado que "es una situación interna que se enmarca en el contexto de una transición entre la etapa Covid y no Covid".

Así, ha afirmado que se va a dar un "redimensionamiento del contingente". "Una de las enseñanzas de la pandemia es esa capacidad de respuesta y adaptación de un sistema que puede ampliar con rapidez sus recursos y prestaciones ante nuevas necesidades. Y eso es lo que sucede con la UCI del Hospital Universitario de Navarra. Para afrontar la pandemia, además de otros puestos de críticos, el hospital sumó a su dotación de 34 camas otras 6. Hay que recordar que entre UCI y otros puestos de críticos en toda Navarra se superó los 90 ingresados solo por Covid en la fase aguda", ha señalado.

Induráin ha dicho que "no parece lógico hacer un despliegue pandémico" en el actual contexto, "pero tampoco volver a la situación de partida antes de 2019". Por ello, se va a dar continuidad a dos puestos de intensivistas en el Hospital Universitario de Navarra, "para que la UCI cuente con una capacidad rápida para disponer de dos camas más de las actuales, llegando a 36".

La consejera ha pedido "no retroalimentar polémicas que resultan perjudiciales para la estabilidad del sistema sanitario y los profesionales".

La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha reconocido a Juan Pedro Tirapu "su extraordinaria labor como jefe de la UCI del hospital y coordinador de todas las UCI" y ha reconocido igualmente "a todo el personal de las UCI, un servicio en el que la Covid impactó de forma terrible". "¿Cómo se lo ha pagado el Gobierno a él y a su equipo? Como con los clínex, los cuidaron cuando los necesitaron y después los han ninguneado y les han defraudado", ha censurado.

Así, Ibarrola ha afirmado que la dimisión de Tirapu "no es una decisión personal y profesional" que el Gobierno "respeta", sino que es "consecuencia directa de las decisiones de este Gobierno, que ha hecho caso omiso a todas sus propuestas, ha tomado decisiones improvisando y con mala planificación, gestión y priorización en la utilización de recursos públicos, y han recortado en UCI".

MATRONAS EN EL CASSYR DEL II ENSANCHE/CASCO VIEJO

Por otro lado, la consejera Santos Induráin ha afirmado que la situación de escasez de matronas en el CASSYR del Segundo Ensanche/Casco Viejo se ha "reconducido" con la cobertura este mes de octubre de la plaza vacante por la jubilación de una profesional.

En respuesta a una pregunta de Geroa Bai en el pleno del Parlamento foral, ha explicado que en este centro trabajan tres matronas -una de las cuales se ha jubilado y otra está de baja-, dos enfermeras y un técnico de auxiliar de enfermería.

Ha señalado que en verano, debido a la "falta de profesionales de enfermería y matronas, se tuvo que modificar la organización de los CASSYR". Así, ha indicado que las consultas médicas "se reforzaron para liberar profesionales enfermeros y liberar actividad programada de consulta de enfermería".

Induráin ha explicado que, "con una visión global de los CASSYR" se decidió "plantear la cobertura de la jubilación de la matrona a partir del 1 de octubre y realizar contratos mixtos para la cobertura de hospitalización maternal y parto" así como en el CASSYR del Ensanche. De esta manera, ha explicado, "se han mantenido dos agendas de matronas durante el verano" que "ha permitido cubrir durante todo el periodo estival"

La incorporación de la nueva matrona "nos ha permitido recomponer el esquema inicial, por lo que creemos que el tema ya está reconducido", ha afirmado.

Sobre el retraso en la incorporación de las plazas de la OPE de matronas de 2021, ha explicado que, en estos últimos tres años, se han sacado 1.300 plazas de OPE que "este otoño se están incorporando". "Es un proceso de avance y en ello estamos", ha remarcado. A medio plazo, ha señalado, las soluciones pasan por la "formación especializada".

Por su parte, la parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa ha afirmado que, la jubilación de una matrona y la baja de otra, ha llevado este verano a que "una sola matrona ha soportado una gran carga de trabajo y ha tenido que derivar pacientes a otros CASSYR". Ha celebrado que se hayan cubierto estas plazas "por lo que supone de mejora de la atención de los pacientes" si bien ha destacado que "no se ha absorbido todo el trabajo que se ha generado de forma anómala durante este verano". "Nos alegramos de que al menos se haya podido afrontar el otoño con unas perspectivas totalmente diferentes", ha agregado.

Ansa ha asegurado que en otros centros "ha habido, si no un déficit de matronas tan importante, sí un fallo con la sustitución" de estas profesionales en verano. Y ha lamentado que no se ha resuelto la OPE de matronas de 2021, con 24 plazas, "con la prontitud necesaria para abordar este tema en verano", de manera que "algunas plazas aún no se han incorporado".