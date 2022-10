Gimeno dice que el PAI se implantará como modelo el próximo curso, una vez desarrollado el decreto foral

Carlos Gimeno, ha manifestado que, una vez aprobada en mayo la ley foral para estabilizar al profesorado del PAI -que incluye que una vez que se consoliden las plazas PAI, se den los pasos necesarios para convertir este programa en un modelo educativo-, "se va a establecer el desarrollo del decreto foral, con los aspectos básicos, y se implantará con un calendario en el próximo curso académico". El consejero de Educación del Gobierno de Navarra,, ha manifestado que, una vez aprobada en mayo la ley foral para estabilizar al-que incluye que una vez que se consoliden las plazas PAI, se den los pasos necesarios para convertir este programa en un modelo educativo-, "se va a establecer el desarrollo del decreto foral, con los aspectos básicos, y".

Parlamento a una pregunta oral de Navarra Suma sobre la conversión del programa PAI en modelo lingüístico del sistema educativo navarro. Gimeno ha respondido en el pleno del

El consejero ha explicado que "el Ministerio de Educación con las Comunidades Autónomas está estableciendo el proceso de estabilización para fechas, plazos, requisitos... y que haya la mayor seguridad jurídica". "El Gobierno de Navarra no ha parado de trabajar, la ley foral es del 4 mayo y el 22 de mayo el consejero Remírez saca el decreto foral para el proceso de estabilización", ha explicado.

Gimeno ha señalado que "el Gobierno de Navarra tiene que regular los aspectos básicos y desarrollar la ley con un decreto foral". Ha indicado así que ha establecido un proceso participativo y "las aportaciones son claras; una de las cuestiones en la que todos coinciden es en dar consistencia a las medidas de atención a la diversidad, ahora se hacen las cosas bien".

El parlamentario de Navarra Suma Pedro González ha señalado que "avanzamos en el obligatorio cumplimiento de una ley foral y en un acto de verdadera justicia social para un programa que cursan el 50 por ciento y que eligen el 70 por ciento de las familias". No obstante, ha señalado que "cabalgamos pero despacio". "Tiene una ley que cumplir, necesaria para avanzar en el desarrollo del PAI", ha expuesto.

Según ha dicho, "el proceso es complejo y debería acelerarse". "No nos defraude de nuevo", le ha pedido al consejero, para señalar que "los gobiernos de UPN pusieron en marcha el programa por una demanda social y no avanzaron más por trabas que se han ido corrigiendo". "Si inicia el proceso, puede contar con nuestra ayuda", ha señalado.

SUBVENCIÓN DE COMEDOR EN JORNADA PARTIDA

Por otro lado, Carlos Gimeno ha afirmado que la normativa sólo prevé el servicio de comedor escolar para la jornada de mañana y tarde, bien sea con actividad lectiva o extraescolar.

En respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento, Gimeno ha señalado que el comedor escolar viene regulado en una orden foral que "dice que éste es un servicio complementario que se establece en función de necesidades escolares en jornadas de mañana y tarde, en consecuencia se utilizará en jornada partida".

De acuerdo a esta normativa, el consejero ha explicado que "desde que se ha aplicado la jornada continua en Navarra, de siempre, el alumnado que tiene derecho a subvención de comedor es el que ha tenido actividad de mañana y tarde, lectiva o extraescolar". "Siempre que se queden a actividades extraescolares tendrán derecho a servicio de comedor", ha asegurado.

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha afirmado que familias que el curso anterior sí tenían subvención para comedor con jornada continúa este año no la tienen y "no ha cambiado la orden foral". "La aplicación de la norma es diferente en este curso con respecto al curso anterior. ¿En qué momento se les ha explicado a las familias antes de tomar la decisión de pasar o no a jornada continúa en qué condiciones se hacía y que no hacer actividades extraescolares iba a condicionar seguir recibiendo la subvención de comedor? Porque quizá la decisión de muchas familias hubiera sido diferente. La sensación en muchas familias, sobre todo en la zona rural, es que hay un recorte encubierto", ha dicho.

El consejero ha explicado que "excepcionalmente", debido al Covid-19, se aplicaron unos protocolos por los que "se daba de comer 165 días al año". "Hemos vuelto a la normalidad en las actividades curriculares, en las extraescolares y en las complementarias. Una vez que se vuelve a la normalidad, volvemos a la vigencia de la norma, que no ha estado vigente durante el periodo excepcional de pandemia. No cabe hablar de retirada de la subvención de comedor a las familias que deciden no dejar a sus hijos en las actividades extraescolares porque nunca han tenido ese derecho, solo lo han tenido en el periodo excepcional de pandemia", ha afirmado.