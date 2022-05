El Gobierno de España respetará la ley del PAI

respetará la Ley del PAI aprobada por Navarra. Así lo ha confirmado en el Senado la ministra de Educación y Formación Profesional, , en respuesta a una pregunta de la senadora por Navarra Ruth Goñi. A falta de un "examen riguroso" de la normativa recién aprobada en el Parlamento foral, el Gobierno de será "respetuoso" con las competencias de la Comunidad foral. El Gobierno de España aprobada por Navarra. Así lo ha confirmado en el Senado la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría , en respuesta a una pregunta de la senadora por Navarra. A falta de un "examen riguroso" de la normativa recién aprobada en el Parlamento foral, el Gobierno de Pedro Sánchez "entiende que no habría ningún problema" y asegura quede la Comunidad foral.

La senadora por Navarra Ruth Goñi, hoy en el Grupo Mixto tras abandonar NA+, preguntó en el pleno del Senado de este martes a la ministra de Educación si el Gobierno de España “va a respetar la Ley Foral en materia de selección y provisión de puestos de trabajo de personal docente no universitario de la Administración de Navarra” aprobada recientemente por el Parlamento de Navarra. Pilar Alegría ha sido contundente en su respuesta: "Este Gobierno tiene la sana costumbre de respetar las leyes que se aprueban en los parlamentos en el marco de sus competencias, y en el caso de Navarra sabe que tiene importantes competencias en el marco del funcionariado público dentro de su comunidad".

Ruth Goñi se ha congratulado de estas palabras ya que considera que "el PSN ha aprobado con NA+ la mejor ley , la más decente de toda la legislatura", ya que estabiliza las plazas de docentes del programa de aprendizaje en inglés y "estabiliza el programa más demandado de la educación navarra". Pero la senadora le recordó que todos los socios del Gobierno foral se han opuesto a ella. "Todos, los cuatro, Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E. No lo quieren ni en pintura. Y no quieren al PAI por ideología política. Argumentan inseguridad jurídica y discriminación. No falla nunca. ¿Sabe que molesta tanto a sus socios nacionalistas? Que el PAI se convertirá en modelo lingüístico y se ofertará en todos los centros públicos, en igualdad al resto de modelos. Temen que el PAI robe mucho terreno al modelo en euskera y por eso enfrentan a los modelos. Su único miedo es la libertad de elección de las familias. Sus socios en Navarra están muy enfadados, se han manifestado en la calle, han amenazado con apretar las tuercas y dicen que esta ley es una piedra contra la igualdad de los navarros. Falso. Los navarros podemos elegir educar a nuestros hijos en castellano, euskera o inglés", ha aseverado Goñi. Eso sí, la senadora se mostró temerosa de que el Gobierno central cambie de parecer en el futuro: "Quizá sus socios de Bildu o el PNV aquí le pidan en un futuro recurrir la ley del PAI a cambio de sus votos, lo que dejaría tirados a los socialistas navarros, pero les creo capaz de todo".

La Ministra de Educación ha querido tranquilizar a la senadora navarra y ha reiterado que serán respetuosos con las competencias forales. "El BON publicó el viernes el contenido de la ley, entenderá que para hacer un examen riguroso de dicha ley se requiere un mínimo de tiempo, pero ya le vuelvo a garantizar que este gobierno es profundamente respetuoso con las competencias de las distintas administraciones. Ahora lo que corresponde es analizar esta ley en la comisión de seguimiento de las CCAA. Su pregunta me sirve para decirle que gracias al diálogo con las CCAA en ella han descendido notablemente las impugnaciones a las normativas autonómicas y se han conseguido un número mayor de acuerdos. Lo que el Parlamento navarro ha aprobado es la creación de nuevas plazas del profesorado en lengua extranjera y el acceso para esta plantilla, cuestión que entra en sus competencias, siempre que esto no suponga la integración en los cuerpos nacionales docentes, que son competencia de la Administración General del Estado. Si esto es así entendemos que no habría ningún problema", ha terminado.