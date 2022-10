Ángel Iriarte (Cáritas Diocesana): “Tememos a lo que pueda venir a partir de ahora”

Ángel Iriarte, director de , director de Cáritas Diocesana , vaticina un invierno duro. Por supuesto, para las capas de población que parten de una situación más desfavorecida, pero también para otras que hasta ahora habían logrado capear las penurias económicas y que lo hacen, además, “a pecho descubierto, sin ninguna ayuda que los sostenga”. Es esa clase media que, sostiene, “está desapareciendo”.

¿Qué dice el termómetro de Cáritas en cuanto a la situación social que atravesamos?

Tenemos bastante miedo a este último trimestre del año y al primero del que viene. Pensamos que se va a notar la subida de los precios no sólo en familias excluidas sino también en clase media. La subida de la energía y las consecuencias de la guerra de Ucrania están afectando a todo: el gas, la electricidad, las hipotecas, la comida... Eso va a tener una influencia directa en muchísima gente y no solo en los excluidos, sino en buena parte de la clase media. Deseamos que nuestras previsiones sean equivocadas, pero tenemos miedo.

¿Esa clase media comienza ya a recurrir a ustedes o de momento les llega un usuario más tipo de Cáritas?

Al levantarse los controles de la pandemia y abrir fronteras, ha empezado a llegar muchísima gente de fuera, toda en necesidad. Sí estamos notando un cierto crecimiento, aunque hasta el momento no uno que no se asuste. Lo que tememos es lo que puede venir a partir de ahora, en pleno invierno. Nosotros no hacemos estudios mes a mes, no sabría decir con precisión si gente de aquí, o que ya estaba viviendo aquí, ya ha comenzado a venir más. Posiblemente, sí un poco más.

¿De quiénes hablamos cuando hablamos de clase media? ¿No es un concepto cada vez más difuso?

La clase media es la clase que está desapareciendo. Es esa clase que no es rica, que no puede estar haciendo grandes dispendios, pero no tiene problema de subsistencia, de estabilidad. Lo que pasa es que se está quedando sin ayuda ninguna. Podríamos decir los excluidos tienen ayudas y que los ricos no las necsitan, pero la clase media tiene que afrontar la crisis con el pecho descubierto. Una crisis que la tenemos desde 2007 o 2008.

¿Creen que hay una crisis sostenida desde entonces?

Sí, no hemos salido de ella, ha venido un golpe detrás otro. Llevamos en una crisis permanente desde entonces, y no es ninguna tontería.

¿Por qué cree que la clase media está desapareciendo?

Sube la energía, los productos de alimentación, la hipoteca, todo. Hay una franja de población, que somos tú y yo, que no vamos a tener ninguna ayuda.

¿La Renta Garantizada sigue siendo un sostén importante?

Nosotros pensamos que sí, y que es necesaria, pero no es una varita mágica. Si tú eres una persona sola y estás percibiendo 600 euros, ya me explicarás cómo pasas el mes, aunque indudablemente si no los tienes lo vas a pasar muchísimo peor.

¿Es lo suficientemente ágil en su tramitación como para permitir afrontar una situación tan volátil como la que vivimos?

Se ha mejorado mucho en la agilidad. No estamos en esos momentos en que nosotros teníamos que salir a cubrir los tiempos muertos adelantando el dinero. No digo que estemos en la situación ideal, pero no estamos mal.

¿Qué reclamarían desde Cáritas a las instituciones para que este invierno sea lo menos duro posible?

Reclamaría a los gobiernos, tanto central como autonómico, que se tomen en serio la situación. No basta con discursos, hay que poner medidas. Y tienen que ir encauzadas hacia controlar los precios de la energía, pero no perjudicando a los productores, sino ayudando a los consumidores. Y, si no se consiguen controlar los precios, ayudar a la gente como sea. Se trata de que los Gobiernos se hagan cargo de que no están para ganar las próximas elecciones, sino para hacer más llevadera la vida de los ciudadanos.