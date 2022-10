Salud revoca reducciones de jornada a enfermeras del Hospital de Navarra

está denegando las solicitudes de jornadas reducidas que no son de obligada concesión a personal dey, al mismo tiempo, ha anunciado la revocación de permisos que ya estaban concedidos a partir del 17 de octubre debido a la “falta de profesionales”.

La medida ha causado “gran malestar” ya que, en muchos casos, impacta en la conciliación familiar, según fuentes del centro. Las jornadas reducidas que no son de obligada concesión están supeditadas a las necesidades del servicio y se otorgan a mayores de 55 años, personal con menores a cargo de 12 a 16 años, en caso de enfermedad que no es susceptible de baja laboral o cuando existe algún “interés particular”.

La medida afecta, en principio, a personal de Enfermería del Hospital Universitario de Navarra. Al parecer, Salud ha alegado “falta de profesionales”. Concretamente informó, a final de septiembre, que había 60 contratos sin cubrir en el HUN por falta de personal. Además, según fuentes del centro, con esta medida Salud pretende garantizar las vacaciones de este colectivo en los próximos meses.

CRÍTICAS DE SATSE TRAS EL FIN DE CONTRATOS COVID

El sindicato de Enfermeríaconsidera que “no es admisible” no conceder nuevos permisos, salvo los obligatorios, con la “excusa” de que falta personal cuando la consejería “acaba de enviar a las listas de contratación a dos tercios del contingente covid”. Según afirma, “podrían realizar estas u otras sustituciones”.

El 30 de septiembre Salud no renovó el contrato de, al menos 220 personas, sobre todo personal de Enfermería, mientras que 149 se han mantenido hasta noviembre, principalmente para la campaña de vacunación. Según SATSE, “hay enfermeras que “van a quedar libres”. Y aboga, por ejemplo, por estudiar cada caso ya que hay profesionales que tienen personal de sustitución para la parte de jornada reducida.

Reducciones que no son de obligada concesión



Más de 55 años. Se puede conceder la reducción de jornada siempre que las necesidades del servicio lo permitan en personal funcionario con edad igual o mayor de 55 años.



Interés. Otro caso es cuando existe un interés particular del funcionario.



Cuidado de menores. Personal que tenga a su cuidado directo a un menor de 12 a 16 años.



Enfermedad. En caso de enfermedad no susceptible de baja temporal o permanente y con informe de la unidad de Prevención de Riesgos Laborales.