Navarra Suma reitera que el jefe de la UCI ha dimitido y el PSN lo pone en duda

"El departamento no nos ha comunicado ningún tipo de dimisión", ha dicho Alzórriz en la rueda de prensa posterior a la, para afirmar que no tiene más información que la publicada en los medios tras el comunicado de Navarra Suma. "No sé si es real o no, si ha tomado la decisión de dimitir o si está hablando con el departamento", ha dicho, para añadir que "es posible que no haya dimitido".