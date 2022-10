Navarros en el ojo del huracán

Florida, de los 25 que han transcurrido desde que la pamplonesa Patricia Tellechea Lorenzo, con orígenes en huracán- no ha sido el peor. En Miami pasamos Katrina y Wilma y aquí en Indialantic hemos pasado otros tantos. Cuando las niñas eran más pequeñas (ahora tienen 10 y 7 años) solíamos evacuar a Alabama o Georgia pero esta vez hemos decidido quedarnos”, cuenta esta encargada de la empresa de transportes Gimex, de 41 años, casada con un estadounidense y madre de dos hijas. Los casi 18 años ende los 25 que han transcurrido desde que la, con orígenes en Ochagavía , llegó a Estados Unidos para completar sus estudios secundarios, han hecho que casi pierda la cuenta de los huracanes que ha vivido. “Serán seis o siete en total y hemos evacuado en dos ocasiones. ‘Ian’ -el nombre con el que ha sido bautizado el- no ha sido el peor. En Miami pasamosy aquí en Indialantic hemos pasado otros tantos. Cuando las niñas eran más pequeñas (ahora tienen 10 y 7 años) solíamos evacuar a Alabama o Georgia pero esta vez hemos decidido quedarnos”, cuenta esta encargada de la empresa de transportes Gimex, de 41 años, casada con un estadounidense y madre de dos hijas.

CEDIDA

Pese a la devastación que ha dejado a su paso -43 muertos y millonarios daños materiales- en esta zona próxima al cabo Cañaveral respiran aliviados. “Pasamos miedo el jueves de madrugada. El ruido impresionaba y se fue la electricidad, pero no fue tan grave. Después nos fuimos a casa de mis suegros, al interior, porque allí había luz e internet. Pero hemos tenido suerte”, resumía. Un huracán que llegó después de que los años de pandemia pasaran de largo. “Fue como si la madre naturaleza dijera: ya vale con la pandemia”, comenta Patricia Tellechea.

“Los preparativos consisten en llenar bolsas de arena y colocarlas en las entradas de las casas para proteger contra el agua, colocar los paneles en las ventanas, comprar agua en botella, linternas, pilas, velas, botiquín de primeros auxilios, pan y comidas que no necesiten preparación entre otras cosas”, enumera las acciones que fueron llevando a cabo.

A.E.

Tras la tempestad llegó la calma. “Hoy es un día soleado en nuestra ciudad y mucha gente está fuera recogiendo sus jardines. El agua sigue muy alta en el río pero ya no llueve más. Ahora les toca a las Carolinas, donde tengo amistades que me dicen que está lloviendo mucho. Han cancelado los colegios también”, afirma.

“La verdad es que la gente que lleva años en Florida vive esto con bastante normalidad… hasta organizan fiestas “Hurricane party”. Yo no me acabo de acostumbrar”, concluye la pamplonesa.

CAIMANES POR LA CALLE

Ander Etxanobe lleva casi una década residiendo muy cerca de Miami Beach. Su abuelo materno era de Urdániz y buena parte de su familia reside en Pamplona, lugar que ha visitado en varias ocasiones para correr el encierro. Vive muy cerca de Miami Beach, donde trabaja como financiero y, aunque el huracán no les ha afectado en toda su potencia, “hemos tenido mejores días y mucha suerte”, comenta.

Recibió como el resto de vecinos de la zona un aviso a través del sistema de alarmas de “lluvia, viento y avisos de tornado que no llegaron a concretarse”, afirma. Estos avisos de alarma en el móvil son habituales en situaciones como ésta o en otro tipo de altercados como secuestros o tiroteos. “Una semana antes de que llegase el huracán, avisaron a 2,5 millones de personas de que tenían la obligación de evacuar. Pero no todo el mundo lo hizo, unos porque esperaban que no fuera tan grave y otros porque no tienen recursos para ir un hotel. Se ha avisado con tiempo, hasta el presidente dio que iba a haber inundaciones no vistas desde hace 500 años. De momento, tenemos 48 muertos pero habrá más. Aún estamos en fase de rescate, de ayudar a las personas. Luego pensaremos en cómo se recuperan psicológicamente y como recuperan sus casas”, se lamenta.

Dos millones de personas se quedaron en Florida sin suministro eléctrico y “caimanes, tiburones y muchas serpientes aparecieron en las calles arrastrados por el huracán”, dice. Recuerda también que cuando llegó a Florida le llamó la atención la cantidad de solares sin edificar en primera línea de playa. “Ahora me he dado cuenta de que son casas destruidas por otros huracanes”, comenta.

Etxanobe explica el protocolo de evacuación de los domicilios inundados. “Los equipos de rescate van de casa en casa. Las revisan y pintan una ‘X’ en la puerta. Las visitan hasta poder marcar tres ‘X’. Al oír la palabra huracán, la mayoría de la gente piensa en el viento, pero debería pensar en el agua, que es el verdadero problema”, concluye