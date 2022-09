NA+ y Geroa ven duplicidad entre Sodena y el nuevo Instituto Navarro de Inversiones

El funcionamiento del nuevodonde, a diferencia de lo que ocurre en Sodena , las decisiones de inversión no se adoptarán desde el, en el que hay miembros del Gobierno, sino desde unintegrado exclusivamente por profesionales independientes, permitirá que las operaciones que se realicen baje su batuta se consideren financieras lo que evitará que consoliden a efectos del cómputo dede la Comunidad y por lo tanto ampliará su margen de actuación.

Fue la carta de presentación del nuevo ente, pensado para el apoyo financiero de las empresas en línea con las políticas estratégicas de desarrollo económico y social que marque el Ejecutivo en cada momento, con la que este miércoles acudió al Parlamento, a instancias de I-E, la Elma Saiz . Pero sus explicaciones, sobre todo para marcar distancia entre las competencias del nuevo órgano y Sodena , el instrumento financiero que hasta la fecha se encargaba de la promoción del desarrollo del tejido empresarial navarro y que está bajo el paraguas del consejero), de, no convencieron. Ni a su socio de Gobierno ni tampoco a los grupos de la oposición.

hablaron abiertamente de duplicidades entre el nuevo organismo y Sodena . Sus portavoces tiraron de estatutos para defender que la coincidencia en alguno de los objetivos de los dos instrumentos es una dificultad añadida para evitar que haya solapamientos. “Se crean más cargos y más estructura y se despilfarra dinero público algo que en estos momentos es una vergüenza”, lamentó el portavoz de NA+. “Hay dudas que sobrevuelan en todos los grupos”, resumió el, nada más arrancar su intervención para a renglón seguido dirigirse al portavoz depara preguntarle si con la puesta en marcha del nuevo ente habían quedado satisfechas las pretensiones que plasmó en el acuerdo presupuestario. Toda una declaración de intenciones para dejar claro que elhabía nacido como consecuencia de aquel acuerdo y poner negro sobre blanco el malestar que la creación de este nuevo ente ha generado en el grupo que hasta ahora ha ejercido la influencia económica sobre el tejido productivo navarro. Desde Bildu,, mostró su satisfacción por la puesta en marcha del instituto que, recalcó, “no colma sus aspiraciones, pero es un primer paso” y obligará a realizar una reflexión en el seno del Gobierno por esa posible colisión de competencias. Pero no todo fueron parabienes.considera que el nombramiento de los vocales que integrarán el Comité Ejecutivo debería contar con una mayoría del Parlamento.

El nuevoque se ha constituido con un capital social de 100.000 euros, según detalló ayer la, quien no obstante no aclaró durante su comparecencia ni con qué presupuesto va a contar, ni qué control va a existir por parte del Gobierno. Tampoco, si las decisiones que adopten el comité ejecutivo conllevarán o no algún tipo de obligación. Será en este órgano donde se aprueben las inversiones. Estará integrado exclusivamente por profesionales independientes que serán nombrados por elen el que sí hay miembros del gobierno pero cuyo papel, a diferencia de lo que ocurre en Sodena , “queda limitado a la definición de los sectores estratégicos macro que deberá priorizar el comité de inversiones”. Los acuerdos que se adopten en dicho comité sobre operaciones de crédito o financiación a conceder, así como la desinversión correspondiente, serán, remarcó Saiz, “vinculantes para el instituto”. El comité estará integrado por un director o directora, que recaerá en la persona que ostente la condición de gerente de la sociedad, y seis vocales, uno de los cuales ostentará la dirección de inversiones de la sociedad. La designación de los vocales será por un plazo de seis años “para garantizar así su imparcialidad e independencia”, aunque se limitará el mandato de las vocalías vinculadas al cargo de gerencia y dirección.