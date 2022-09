El Sindicato Unificado de Policía pide un módulo hospitalario de seguridad para presos de la cárcel de Pamplona

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra ha advertido de los "graves problemas" que existen con las estancias e ingresos hospitalarios de los internos del centro penitenciario de Pamplona, puesto que "en el hospital navarro al que son trasladados no existe un módulo hospitalario de seguridad destinado para este tipo de pacientes".

El SUP ha afirmado en un comunicado que, "al no existir un recinto de seguridad, el preso que se encuentra ingresado o a la espera de realizarse pruebas médicas permanece sólo en la habitación mientras los policías que lo custodian deben situarse en el pasillo, con el riesgo que esto conlleva, ya que al no reunirse las condiciones de seguridad necesarias, pueden darse intentos de fuga, agresiones a sanitarios y policías o autolesiones".

El sindicato ha asegurado que "a veces el grado de peligrosidad de los reclusos es elevado y esto lleva aparejado el cumplimiento de una serie de medidas de seguridad que resultan imposibles de llevar a cabo debido a las penosas condiciones en las que desempeñan su trabajo los policías que realizan la custodia".

Como ejemplo, según el SUP, "en una ocasión un preso intentó arrebatar el arma al policía que lo custodiaba, abalanzándose sobre él, no logrando su propósito al ser neutralizado por los agentes allí presentes que actuaron con rapidez y evitaron un desenlace fatal".

Además, el sindicato ha señalado que los ingresos en planta de algunos internos "pueden alargarse durante semanas, incluso meses, con el consiguiente perjuicio para los grupos de seguridad ciudadana que ven mermados el número de efectivos en la calle, en un servicio que estaría cubierto con menos agentes si se llevara a cabo la construcción de este módulo de seguridad".

El SUP ha asegurado que lleva años reivindicando "la urgente necesidad de este módulo, pero debido a distintos motivos se ha ido posponiendo el proyecto que supondría una inversión económica mínima" y ha afirmado que "Navarra es de las pocas Comunidades Autónomas de España que no dispone de este tipo de modulo".