EH Bildu tiende la mano al Gobierno foral para negociar los Presupuestos de Navarra de 2023

EH Bildu ha tendido la mano este martes alPresupuestos de Navarra de 2023 por lo que acudirá a la reunión a la que les ha convocado el Ejecutivo este miércoles, y ha criticado que ha tendido la mano este martes al Gobierno foral para negociar lospor lo que acudirá a lay ha criticado que Navarra Suma "sigue buscando fórmulas para decir que este año tampoco quiere participar en la negociación presupuestaria".

En rueda de prensa, las parlamentarias de la coalición Laura Aznal y Bakartxo Ruiz han señalado que para Navarra Suma "ya se ha convertido en un clásico utilizar a EH Bildu para tapar sus propias miserias e incapacidades". "El objetivo de Navarra Suma no es negociar ni es llegar a acuerdos para que haya Presupuestos, actúa con una visión partidista y su único objetivo es condicionar la situación política, hasta ahora no lo ha conseguido y no parece que lo vaya a conseguir", ha expuesto Ruiz.

Según ha añadido, EH Bildu va a negociar los Presupuestos "con la misma disposición con la que lo ha hecho a lo largo de los últimos años". "Esperamos receptividad por parte del Gobierno, que debe estar a la altura de las actuales circunstancias", ha añadido Aznal.

La parlamentaria ha señalado que "hemos demostrado con creces la capacidad de alcanzar acuerdos y lo hemos venido haciendo en los últimos tres años". "El balance global que hacemos es que los acuerdos han sido buenos y con las aportaciones de EH Bildu, han mejorado", ha expuesto, para valorar que "se han consolidado mayorías alternativas a la derecha".

Aznal ha señalado que "es mucho mejor contar con unos nuevos Presupuestos que con unos prorrogados, pero tienen que servir para avanzar y estar a la altura de las circunstancias y en ello vamos a ser exigentes con el Gobierno de Navarra". Ha defendido así que "hay una necesidad imperiosa de reforzar los servicios públicos".

A su juicio, los próximos Presupuestos "deberán contar con medidas de choque que respondan a la situación tan complicada, pero también medidas de carácter estructural".

Para alcanzar un acuerdo con el Gobierno, han insistido, EH Bildu quiere incidir, no solo en la fase de enmiendas, sino ya desde el anteproyecto, "esto allanaría el camino hacia un pacto presupuestario". "Las próximas semanas van a ser intensas para intentar llegar a acuerdo", ha aseverado Aznal.

MEDIDAS FICALES, INCUMPLIMIENTOS Y TECHO DE GASTO

En cuanto a las discrepancias que otros años han tenido con el Ejecutivo en las medidas fiscales, Bakartxo Ruiz ha dicho que "vamos a negociar con la máxima ambición y exigencia". Ha abogado así por que se adopten "medidas estructurales que vengan a garantizar una suficiente recaudación para los próximos años".

Ha defendido que el reparto de la riqueza tenga dos patas: "Que quien más tiene más aporte" y que "los que van a tener más dificultades tengan determinadas medida que palien esa situación". Sobre el Impuesto de Sociedades, Ruiz ha señalado que "aún no hemos empezado a hablar" y "esperamos poder modificar esas posiciones que a priori parecen tan cerradas" en el Gobierno.

Por otro lado, Laura Aznal ha señalado que son prioridades de EH Bildu, en materia de fiscalidad, un reparto más justo de la riqueza, concretar la propuesta de deducción del 3% de las rentas medias y bajas o que las empresas con grandes beneficios asuman mayor responsabilidad. Aboga además por mejorar los servicios públicos tanto en educación como sanidad.

Insistirá así la coalición en mejorar la Atención Primaria, las listas de espera, constituir una empresa pública de transporte, así como mejorar el ciclo 0-3 años o avanzar en derechos sociales, "a ver qué margen hay con la renta garantiza". También, en ayudas frente a la pobreza energética, avanzar en derechos lingüísticos, medidas contra el cambio climático y transición energética, líneas de ayuda para pymes y autónomos o medidas contra la siniestralidad laboral.

Sobre el acuerdo en torno a los Presupuestos de 2022, Aznal ha precisado que van a trasladar al Ejecutivo su "preocupación" y "vamos a pedir explicaciones" sobre varios incumplimientos como que "no ha habido voluntad de realizar un informe de las transferencias que están pendientes, una calendarización para su negociación con el Estado; o en fiscalidad, no se ha elaborado un análisis de los beneficios fiscales del Impuestos de Sociedades". En sanidad, ha expuesto, hay pendientes contrataciones de profesionales en Atención Primaria. "Todo esto supone un obstáculo a la hora de confiar en el cumplimiento de futuros acuerdos que podamos adoptar con el Gobierno foral", ha añadido.

En cuanto al techo de gasto aprobado por el Ejecutivo navarro, que aumenta un 9,4%, EH Bildu quiere aclarar cuál va a ser el aumento del techo por cada departamento, cuáles van a ser las prioridades, si se van a consolidar las mejoras pactadas en presupuestos anteriores o qué parte del techo de gasto está comprometido por la inflación.

Finalmente se ha referido al ciclo 0-3 años y ha señalado que hay un acuerdo, el incremento pactado, ha dicho, "estará en el anteproyecto de Presupuestos, y se trasladará en una mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y en un aumento de las contrataciones".