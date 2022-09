Navarra Suma sólo negociará los presupuestos con el Gobierno "si rompe con Bildu"

El Gobierno de Navarra ha convocado a Navarra Suma a reunirse este miércoles con el fin de hablar de presupuestos de la Comunidad foral para el próximo año, pero este grupo sólo acudirá si el Ejecutivo de María Chivite “rompe con EH Bildu”. Así lo ha afirmado este lunes el portavoz de NA+, Javier Esparza, quien ha lamentado que el Gobierno está “muy cómodo con Bildu”.

”Si rompe con EH Bildu, que nos llame, si no, no nos vamos a sentar, no hay nada de qué hablar”, ha sostenido Esparza.