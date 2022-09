Fiestas de Navarra 2022: hoy 24 de septiembre Astráin, Cabanillas, Corella...

Astráin

11 h Juegos Infantiles e hinchables. 14:30 h Calderetes y Bingo. 16 h Teatro ‘Las seis lobitas y el fuego feroz’. 16:30 h Entrega detalle a agricultores. 16:30 h Campeonatos de Mus y Parchís. 17 h Juegos Infantiles e hinchables. 20 h Música con Carisma. 21:45 h Encierro txiki . ¡Trae tu torico! 22 h Torico de fuego. 22:30 h Cena popular. 01:00 h Concierto Los Habituales (versiones años 80 y 90). 03:00 h La fiesta continúa en carpa de l@s jóvenes.

Día Cendea de Berrioplano 2022

Añézcar. 10:30 h Dianas con Haizaldi Gaiteroak. 11:30 h Feria de Artesanía (durante toda la mañana) 12 h Partido de Pelota Bengoetxea-Azanza Arretxe-Goñi. En el frontón de Berrioplano. 12:30 h Concierto Coral Ametza (Berrioplano) + Coro Mairu (Zigoitia, Álava). Carpa de Añézcar. 13:30 h Pasacalles Comparsas de Artica, Berriosuso y Javier Bozal con gaiteros/as y Fanfarre de la Cendea. 14:30 h Comida Popular. Frontón Iturbidea. 16 h Monólogos Kike Biguri. Frontón Iturbidea. 16:30 h Concierto Voces del Mundo. Frontón Iturbidea. 16:30-18:30 h Animación con Toros Hinchables. 18 h Concierto Chuchín Ibáñez & Garibaldi Band Taldea. Frontón Iturbidea. 20 h DJ Ino. Carpa de Añézcar. 21 h Bocatas. Sociedad Ezkidi. 22 h DJ Ino. Carpa de Añézcar.

Cabanillas

Fiestas de Otoño. 8:30 h Diana con charanga Riau Riau. 9 h. Entrada de Vacas desde la cuesta, con reses de la ganadería Ustarroz. 10 h Almuerzo de bocadillo de pechuga con pimiento verde en la Casa de Cultura. Imprescindible presentar ticket. 11:30-13 h Encierros y Vaquillas de la ganadería Ustarroz. 14 h Comida Popular de ternera guisada en la Sala de Cultura. Imprescindible presentar ticket. 15:30 h Concierto de la orquesta Nueva Etapa en la Sala de Cultura. 17 h Ronda con charanga Riau Riau. 18:30-20:30 h.Encierros y Vaquillas de la ganadería Ustarroz. En la plaza, a las 19:30 horas, concurso de recortadores. 20:30 h Encierro Simulado con vitorinos. 21-22 h Baile con la orquesta Nueva Etapa en la Sala de Cultura. 00:00-02:00 h Verbena con orquesta Nueva Etapa en la Sala de Cultura. Seguido | DJ en la Sala de Cultura.

Corella-Virgen de La Merced

7 h. Auroras a Ntra Sra de la Merced, por la Agrupación de Auroros de Corella. 9 h. Dianas con la Peña Gracurris. 10 h. Encierro de reses bravas, seguido de capea en la plaza de Toros. Ganadería Pedro Domínguez de Funes. 10 h. Feria Agroalimentaria de productos de Navarra con Napar Bideak. Organiza Asociación Tambarría. Plaza de los Fueros. 11 h. Visita guiada museo y conjunto histórico. Inicio en museo. Asociación guías de Corella. 11 h. Misa Mayor en honor a la Virgen de la Merced, en la Parroquia de San Miguel. Participa el Orfeón Virgen de Villar. Seguido, tradicional procesión, acompañada de la Corporación Municipal, la Banda de Música y la comparsa de Gigantes y Cabezudos. La Agrupación de Auroros y la Asociación Amigos de la Jota de Corella dedicarán jotas a la Virgen. 12:30 h. Exhibición Deporte Rural en Plaza de los Fueros, con Ronda de Trikitixas por el casco antiguo con el grupo Tuterako Txistu-lariak Lenengoak. Organiza: Asociación Tambarria. 13 h. Batucada con el grupo Bara Batu.. Salida del crucero. 13 h. Teatro de marionetas ‘Gorgorito’. Plaza de España. 13 h. Pasacalles de las peñas, con las charangas de las Peñas Tonel y Gracurris. 13 h. Homenaje al corellano ausente. Salón de plenos del Ayuntamiento. Organiza Peña Gracurris. 14:30 h. Comida popular. Placeta García. Organiza Asociación Juvenil San Miguel. 16 h. Café-Concierto. Dúo Estrella. Plaza de España. 17 h. Partido de Pelota en el frontón municipal. 17 h. Espectáculo infantil. Plaza de España. 17:30 h. Actuación musical del Dúo Silvia y Manolo. Residencia Hogar de San José. 18-00:30 h. DJs. Calle San José. 19:30 h. Encierro infantil simulado. Salida Plaza de España, Cl. Emilio Malumbres, Plaza de Los Fueros, Crucero, Cl. San José y vuelta por el mismo recorrido. 20 h. Concierto con la Orquesta Welcome Band, en Carpa municipal. 20 h. Pasacalles de las peñas con las charangas Tonel y Gracurris. 21 h. Bailables danzas populares de Navarra con Gaiteros de Tudela. Plaza de España. Organiza Asoc. Tambarria. 00:30 h. Verbena con Welcome Band. Carpa. 02:00 h. Pasacalles nocturno con charanga Peña Gracurris.

Esparza de Galar-Octava

10:30 h Txupinazo. 11 h Taller de tatuajes y Marionetas. 11:30-13 h Paint-ball Adultos de 14 años en adelante. 13 h Paintball Niños de 9 a 13 años. 13-15 h Vermut amenizado por Trikitilaris. 13:30 h 5º Concurso de pintxos. Degustación de Pintxos en la Sociedad. 15 h Calderete o paellas por cuadrillas, tema disfraz para tod@s “Paises”. 15:30-17:30 h Pintacaras.17 h Bingo. 17:15 h Entrega de premios. 17:30-21:30 h Ronda copera con Txaranga que finalizará en la Sociedad. 22 h Torico de fuego y fuegos artificiales. 22:30-00:30 h Eztitan. 01:00-04:00 DJ Julen.

Eulz

13 y 17 h Campeonato de Mus. 12:30 y 17 h Castillos Hinchables. 19.30 h Charanga Malababa. 22:30 h Cena Popular. 23:30 h Raimundo Canastero. 01:30 h Barrena (Tributo a Barricada). 03:30-06:30 h Dj Pablo Urabayen.

Huarte

9 h Dianas con los Gaiteros de Huarte. 12 h Comparsa de Gigantes y Cabezudos, con los Gaiteros de Huarte. Recorrido: Plaza El Ferial, San Francisco, plaza Alicia Aristregui, Leandro Azcárate, Ugarrandia, Miravalles, Virgen Blanca, Larrainak, plaza El Ferial. 12:30 h Ronda Jotera con la Asociación Amigos/as de la Jota de Huarte. Salida desde plaza San Juan. 14 h Paellada Popular. Plaza El Ferial. 17:30-18:30 h Animación con Artistas del Gremio. Plaza El Ferial. 19 h Karropoteo por las bajeras. 19-21 h Concierto con La Banda del Desagüe. Plaza El Ferial. 20 h Bajadica de San Esteban. Tradicional bajadica con los Gaiteros de Huarte y la colaboración del alumnado de la Escuela de Musica y Comparsa de Gigantes. 21:15 h Toro y Vaca de Fuego. Plaza El Ferial. 22-01:00 h Zona Joven con Karaoke. Plaza San Juan. 22 h Conciertos: Lausoka, Zinez, Euskabaret, Trikidantz. Patio Plazaldea. 01:00-04:00 h Música con On-Fiesta, con voz en directo. Plaza San Juan.

Pamplona-San Fermín Aldapa. Organiza Ayto.

9 h Dianas con los gaiteros y txistularis municipales. Salida desde la Plaza Consistorial. 17 a 20.30 h Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona. Salida: estación de autobuses. 19 h Concierto de La Pamplonesa. Plaza Consistorial.

Pamplona-San Fermín Txikito-San Fermín de Aldapa.

9 h Dianas el barrio con gaiteros de Muthiko Alaiak. 10:30 h Almuerzo en C/ 2 de Mayo por la Peña Irrintzi. 11 a 13:30 h Degustación producto de comercio justo en Setem (c/ Mercaderes). 11 h Salida de la comparsa de gigantes del Casco Viejo desde Plazara. 11 h Trikitilaris desde Auzoenea. 11 a 14 y 18 a 22 h Zaporeak Txoko de la persona refugiada en la Plaza San José. 11:30 h Fanfarre Izugarri por las calles. 11:30 h Dantzabira de los grupos de dantza Iruña taldea, Ortzadar y Udaberri con la fanfarre de Muthiko Alaiak desde Estafeta.12 h Exhibición de Herri Kirolak en la pza San Francisco. 12 h Pintxo-pote Bullicio Pamplonés.12 h Orreaga Kantuz desde Mercaderes. 12:30 h Sesión de bailes latinos en el Redín. 12:30 h Bailando Swing con la Asoc. Pamplona Swing en Auzogune. 12:30 h Kantaldia Morau Eta Beñardo presentan disco-libro ‘Ardo’ en Zaldiko Maldiko. 13 h ‘Urpekariak’ cuentacuentos musicado en Piparrika. 13 h Pontefrito en La Única. 14 h Calderetes en la Pza. Santa Ana.14:30 h Comida popular solidaria en el Auzogune. 14:30 h Comida popular en la Peña Anaitasuna.14:30 h Comida popular en Muthiko Alaiak y Sorbetada. 15 h Comida popular en el Arrano. 16 h Café-concierto en Peña Anaitasuna.17:30 h VII Campeonatos de Irrintzis, amenizado por trikitilaris, en la c/ Carmen, junto a la Peña Irrintzi. 17:30 h Fiesta de mojitos en la Peña La Única. 18 h Salida con txaranga. 18 h Aburrecalles desde la Peña Muthiko Alaiak. 18 h Concierto de Óxido en el Bar Krawill (c/ Carmen).18 h Salida con la Txaranga Malatxo desde la Peña Anaitasuna. 18 h Final de pelota en la Mañueta. 18 h Concierto con Luciano en Herriko Taberna (c/ Carmen). 18:30 h DJ de Tardeo con Zuribostnirisei en el Auzogune. 18:30 h Salida con la Txaranga Jaiak desde la Peña El Bullicio. 18:30 h Llegada al barrio de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona. 19 h Euskaraokea Gabi de la Mazarekin, en Laba. 19:30 h Danza Vogue por la Kiki House of Anunnaki en Archivo de Navarra. 20 h Segundo encierro infantil desde c/Dormitalería. 20:30 h Salida con los Chocarreros por las calles del barrio desde la Peña La Única. 20:30 a 00:30 h Verbena en la Plaza de Navarrería con el grupo The Trikiteens. 21 h Concierto de La Pseudobanda en Zabaldi. 21:30 h Elektrotxaranga entre Herriko-Arrano (c/ Carmen). 21:30 h Sesión DJ con Hiru Hirukiak, Dj Atenenas y Zanburiñak en Auzogune. 22 h Tablao Flamenco en Casa Sabicas (c/ Carmen). 22 h Torico de fuego desde la calle Aldapa. 22 h Concierto con Luciano en la Peña Anaitasuna. 22 a 00:00 h DJ en el Bar La Moli (c/ San Francisco). 22:15 h Cena autogestionadas en las calles. 22:30 h Gran Bingo en Plaza Navarrería. 23 h Romano PintxaDiscos en el Arrano (c/ Carmen). 00:00 h DJ Malandro en la Herriko. (c/ Carmen). 00:00 h Concierto con Luciano en la Peña El Bullicio. 00:30 h Baile de la Era en Navarrería. 01:00 h Acompañamiento colectivo a casa desde Auzogune (01:00 , 03:00 y 05:00 h).

Puente la Reina-Gares Ferias Tradicionales 2022

9 h Dianas a cargo de Garesko Gaiteroak. 11 h Encierro txiki por las calles San Pedro y Mayor. Después, piscolabis (Calle Mayor). 11 h Visita guiada teatralizada: 900º Aniversario. Comienzo en la Iglesia del Crucifijo. Inscripciones en la Oficina de Turismo. 11:30 h Gigantes y Cabezudos acompañados por Garesko Gaiteroak. Salida desde Fundación Mena. 12:30 h Ronda con Gaitzerdi Txaranga por las calles del Casco Antiguo. 13 h Dantza-jautziak y bailables populares con el Taller de Danza Popular de Tierra Estella. Plaza Mena. 14:30 h Fallo del Concurso de Fritadas y entrega de premios. Después, comida de cuadrillas. Plaza Mena. 18-19:45 h Encierro de vacas con la ganadería José Arriazu Sada e hijos. Calle Mayor y Plaza Mena. 20 h Sesión de baile con la Orquesta Digital. Plaza Mena. 22 h Baile de la Era y Jota de Puente a cargo de Garesko Gaiteroak. Después, toricos de fuego. Plaza Mena. 00:30-04:00 h Sesión de baile con la Orquesta Digital. Plaza Mena.

Villafranca-Día del Pobre de Mí

Ganadería: Bretos-Fernández. 10 h. Aurora en honor a la Virgen del Castelar por el grupo de Auroros de Villafranca. 10 h. Almuerzo popular en El Castillo. 11 h. Encierro del Castillo, seguido de vacas en la plaza, amenizadas por la charanga Riau Riau. 12 h. Ronda de Mariachi con el grupo Mariachis Acapulco Zaragoza. Salida de la Plaza España. 12 h. La Comparsa de Gigantes junto con los Gaiteros saldrán del Convento por c/ Santa Eufemia, Portillo, Raso del Portal, y Calle Mayor hasta llegar a la Plaza España, hacia las 14 h. donde tendrá lugar la Despedida de los Gigantes. 17 h. Actuación de Guiñol con Colectivo Humo. Plaza de los Fueros. 18 h. Encierro de reses bravas por el recorrido habitual. 19 h. Capea de Ganado bravo. Plaza de España. 20:40 h. Encierro final. 20:50 h. Pasacalles por el recorrido habitual con La Villafranquesa acompañada por los Cabezudos. 00:00 h. Vaquillas en la Plaza. 01:00 h. Pobre de Mí.