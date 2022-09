Todos los grupos tumbaron así la proposición de La Plataforma 0-3 dice que “desconfía” de lo pactado por Geroa, Bildu, Podemos e esos 4,3 millones de euros extra “abren una vía” a cumplir sus objetivos. Lo ocurrido este jueves en el Parlamento foral no sorprendió a nadie. Estaba cantado desde el día anterior con el acuerdo bomba alcanzado in extremis por los socios de Gobierno.de Navarra Suma para el ciclo 0-3 años impidiendo si quiera su posterior debate en la Cámara. Dejan a sus trabajadoras sin ley pero con un pacto condicionado a la aprobación de los próximos presupuestos generales de Navarra del que las propias afectadas no se fían.por PSN I-E aunque reconoce que“abren una vía” a cumplir sus objetivos.

“si conseguir este acuerdo, un acto de este calado, es recular, recularemos las veces que sea necesario”. Pedro González , portavoz de educación de NA+, tenía la papeleta de defender la toma en consideración de una proposición de ley condenada al fracaso desde el día anterior. Lo que el lunes tras la junta de portavoces aventuraba un posible voto favorable de Geroa Bai a NA+ se tornó el miércoles en portazo tras el tirón de orejas de todos los socios de Gobierno a la formación de Uxue Barkos . Como su propia portavoz María Solana reconoció ayer,

No fue la única confesión de la formación nacionalista. También reconoció que si hubieran votado a favor de la proposición de Navarra Suma hubiera sido con enmiendas. “Las mismas que hemos incluido en el acuerdo firmado ayer. Vamos a votar en contra para poder alcanzar un pacto en el que ésa era la única condición. Votar hoy en contra. Esta proposición de ley ha sido acicate, a nadie ha dejado indiferente”, aseveró Solana.

Esa concesión es de lo poco que pudo sacar ayer NA+ en su defensa de la ley para las trabajadoras de las escuelas infantiles: “Al bloquear la tramitación de esta ley se ha perdido una oportunidad histórica. Era fácil alcanzar un gran consenso social en este tema: no lo han querido así y ya lo estamos lamentando. Lo que no es lógico es que se haya llegado a este acuerdo sólo por unas amenazas para que no se rompa la unidad de voto de este Gobierno”.

"SABOR AGRIDULCE" PARA LA PLATAFORMA 0-3

Aunque desde el PSN, Jorge Aguirre aseguraba que estaban contentos de haber alcanzado un acuerdo con el resto de grupos “y de que no prospere esta ley demagógica que sólo pretendía instrumentalizar a un colectivo”, desde la Plataforma 0-3 se volvieron a mostrar ayer recelosas. Su portavoz, Eider Garde, hizo una “valoración agridulce” de un acuerdo que les parece positivo por la intención de avanzar en mejorar el 0-3 “pero no deja de ser un acuerdo más”. Garde mostró su “desconfianza” porque “vemos que existen vacíos en este acuerdo y porque no especifica plazos para cumplir los objetivos recogidos”.

