La Plataforma 0-3 rompe las negociaciones con Educación

La Plataforma 0-3 Navarra rompe las negociaciones con el Gobierno de Navarra. Su portavoz, Eider Garde, ha anunciado que van a dejar de asistir al órgano creado por el Departamento de Educación, junto a la Federación Navarra de Municipios y Provincias. "No está siendo un órgano de negociación. No se nos permite debatir sobre nada", ha afirmado la portavoz. Las educadoras también han rechazado participar en la mesa de trabajo técnica. "No se ha explicado el contenido de esta mesa. No conocemos ni contenidos ni las metas ni Y actualmente no se dan las condiciones mínimas para hablar de pedagogía", señala Garde.

La plataforma defiende que de momento la proposición de ley presentada por Navarra Suma "es lo mejor que hay sobre la mesa". "Por eso no entenderíamos que no se admitiera a trámite en el Parlamento", ha afirmado.

Añade que el acuerdo de presupuestos tampoco responde a las peticiones de la plataforma.