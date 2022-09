La Plataforma 0-3 dice al PSN que "está en su mano hacer algo"

Plataforma 0-3, que ha decidido no aceptar "las invitaciones" del órgano 0-3 y el grupo técnico, pide a los grupos que admitan a trámite en el pleno del Parlamento de mañana la proposición de ley presentada por Navarra Suma para las escuelas infantiles, y le indica el PSN que si no comparte esta iniciativa "está en su mano hacer algo" ya que "cambiar el 0-3 es cuestión de voluntad política". La, que ha decidido no aceptar "las invitaciones" del órgano 0-3 y el grupo técnico, pide a los grupos que admitan a trámite en el pleno del Parlamento de mañana la proposición de ley presentada porpara las escuelas infantiles, y le indica elque si no comparte esta iniciativa "está en su mano hacer algo" ya que "cambiar el 0-3 es cuestión de voluntad política".

"La propuesta de Navarra Suma es hoy lo mejor que hay sobre la mesa, porque palabras oímos muchas pero compromisos no", afirma Eider Garde, quien como portavoz de la Plataforma invita a los parlamentarios "a surfear la ola del 0-3. Esto es un melón que nadie quiere abrir pero antes o después habrá que abrirlo y les invitamos a que sea más antes que después".

Y añade que para las Escuelas Infantiles "una ley es lo más garantista" y por eso la Plataforma redactó en su día una proposición de ley que "está en el cajón de todos los grupos" y a la que "no responde" al acuerdo presupuestario en vigor, por lo que en la actual situación "no entenderíamos que se vote en contra de la admisión a trámite" del texto de NA+ cuando "solo es para poder debatir".

Tras subrayar que "el inicio de curso no ha sido como lo están pintando", porque "aunque pretendan maquillar" la realidad "no todo es maravilloso", Garde ha anunciado que la Plataforma ha decidido no aceptar las "invitaciones" para asistir al órgano 0-3 ni al grupo técnico.

"La semana pasada se nos invitó a un grupo técnico para avanzar en los criterios de distribución de los refuerzos educativos" pero "vamos a dejar de aceptar las invitaciones" del órgano 0-3 dado que "no está siendo de negociación, como venimos denunciando desde su creación", "no va a ningún lado", y "tampoco aceptamos participar en la mesa técnica porque no conocemos ni contenidos ni objetivos y no se dan las condiciones mínimas en las escuelas para hablar de pedagogía".

Además ha recordado que fue Educación quien el curso pasado estableció los criterios y la Plataforma quien aportó lo que a su juicio era necesario, pero "no se nos ha hecho caso".