Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social presentó este miércoles día 14 el informe sobre la situación de las familias monoparentales en situación de exclusión social en Navarra, en la charla celebrada en torno a la situación de estas personas.

Desde la Red vieron necesario celebrar esta jornada con el fin de visibilizar las circunstancias que están viviendo estas familias, que en datos de la última encuesta de calidad de vida del INE, el 54,3% están en riesgo de pobreza y exclusión social.

La jornada que se celebró en Civivox Iturrama , contó con la participación de. Desde la FAMS vienen denunciando que no se han tomado las medidas suficientes para paliar las desigualdades que sufren, “de alguna maneraporque no han adoptado medidas claras”. Y advierten que “los datos del INE hablan del año pasado, con lo cual la situación de guerra y de crisis de la inflación que tenemos ahora no está recogida”.