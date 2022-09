Maite Pagazaurtundúa: "Se ha pasado de una estructura de hacer daño a una de blanqueamiento"

la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, el parlamentario de Navarra Suma y profesor de la Universidad del País VascoManuel Moyano este lunes en el La radicalización y los discursos del odio se pueden abordar desde múltiples perspectivas, pero nunca será suficiente hacerlo sin trabajar en la prevención. En esta premisa han coincidido, el parlamentario de Navarra Suma y profesor de la Universidad del País Vasco Iñaki Iriarte , y el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdobaeste lunes en el Palacio Condestable de Pamplona

Los tres ponentes han inaugurado las II Jornadas Memoria, Relato, Verdad. Sobre el Terrorismo, sus Efectos y las Palabras que Elegimos para Contarlo, organizadas por la asociación Ego Non, con la colaboración de Sociedad Civil Navarra.

A pesar de que el radicalismo es “un problema cardinal”, según ha destacado Iñaki Iriarte, el parlamentario ha puesto en duda que el fenómeno se esté produciendo en mayor medida que antes: “Cualquier análisis que tratara de hacernos pensar que todavía estamos en 1990 en lugar de beneficiarnos nos haría daño; probablemente aumentaría la abstención de un sector importante de la sociedad y sus temores a participar en política”.

“No estamos en 1980, pero no hay una asunción del pasado crítica”, ha recordado Maite Pagazaurtundúa en referencia a la izquierda abertzale. “Hemos pasado de una gran estructura de hacer daño a una grande de blanqueamiento”, ha agregado antes de señalar que las personas del entorno abertzale “quieren sentir que tienen razón política e histórica” y “tienen la piel muy fina y cualquier cosa les parece una provocación”. Iriarte ha respaldado esta interpretación y se ha mostrado preocupado por que “parte del nacionalismo y parte de la izquierda española estén dispuestos a colaborar con esa interpretación blanqueadora, justificadora de lo que sucedió”.

UNOS RADICALES DISTINTOS

En la actualidad, ha explicado el doctor en Psicología Manuel Moyano, “no hay un único perfil” de radical y se anclan en ideologías muy variadas. Tampoco pasan por las mismas etapas en su proceso de radicalización ni son “unos locos” porque no se vinculan a psicopatologías. Aunque los trastornos mentales, ha matizado, sí pueden “ser facilitadores, no son nunca la única variable que influye.

Esta heterogeneidad, así como las características económicas y sociales del País Vasco, ha compartido Iriarte, dificultaba que el parlamentario pudiera responder cuando otros europeos le preguntaban sobre los simpatizantes de la izquierda abertzale y los militantes de ETA. Con el fin de la actividad armada de la banda terrorista Iriarte ha percibido cambios en los radicales que pasan por su facultad: “Cuando veo el perfil de los nuevos chavales, tengo la sensación de que la identidad ha pasado a un segundo o tercer plano”. A la cuestión nacionalista, ha detallado, la han adelantado las reivindicaciones sociales. Y considera que puede haber otro tipo de radicalizaciones: “Predomina una especie de leninismo de nuevo cuño”.

Iñaki Iriarte, que ha asegurado que “nadie nace radical”, ha mencionado que el peligro está en “los vaqueros del odio”: “Gente que coge tus frustraciones, tu mala sangre para ponerlas a producir”. En la sociedad actual, ha explicado, “los jóvenes demandan necesidades que están quedando insatisfechas” y los discursos de victimización y que apuntan hacia culpables concretos configuran “una explicación magnífica” y justifican los posibles fracasos.

En ese sentido, Pagazaurtundúa ha alertado del “momento geopolítico convulso” actual. Hay cuestiones que “políticamente no están resueltas”, aunque sí operativamente; es decir, desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si no se abordan las bases legitimadoras de los discursos del odio, ante la aparición de figuras carismáticas puede extenderse y agravarse de nuevo una radicalización como la que hubo en País Vasco y Navarra. Por esta razón, Moyano ha insistido en que el fenómeno no se debe afrontar “solo con una perspectiva securitaria”, sino desde el ámbito de la prevención.

Las jornadas continúan este martes 13 de septiembre a las 19 h con la mesa 'El papel de la ficción para una memoria compartida y sustentada en la verdad', con los cineastas Aberl García Roure ('La línea invisible') e Iñaki Arteta ('Trece entre mil', 'Bajo el silencio'), la historiadora Virgina López de Maturana y el profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra Alberto Nahum García.

El miércoles, el periodista Miguel Ángel Idígoras, el columnista de ABC Hughes, la doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra María Jiménez y el exparlamentario Joseba Eceolaza participarán de la mesa 'La importancia de los testimonios de las víctimas para la sensibilización social', a las 19 horas, en Palacio Condestable.