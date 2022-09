Fiestas de Navarra 2022: hoy 10 de septiembre Artajona, Asarta, Cáseda...

Alsasua

Prefiestas. Plaza los Fueros. 18-01:00 h. ‘II Sukarrafest’: Meriur + Legalize Murder + Cavan + Mendikoa + Ealain.

Aniz

Día Basaburua. 8 h Travesía de montaña. 11 h Campeonato mus. 12 h Deporte Rural infantil. 14 h Comida popular, amenizada por Hauspolariek.

Artajona

Día del artajonés ausente. 11 h Deporte rural de Zurgai Herrikirol Taldea en plaza los Fueros. 13 h Encierro por calle Barredinda. 14 h Ronda vermut con los gaiteros y txaranga Forristar. 18 h Vacas por c/Hospital. 18:30 h Encierro por c/Hospital. 18:45 h Vacas con homenaje aniversario Gorka Roncal amenizadas con gaiteros y txaranga. 19:50 h Meriendas con Bingo en Plaza los Fueros. 20:15 h Festejo taurino en Plaza los Fueros. 21 h Encierro por c/Hospital. 21:15 h Encierro por c/Barredinda. 21:45 h Bailables en Plaza los Fueros. 22:15 h Torico de fuego c/ Hospital. 22:30 a 23 h Poteo con txaranga y cabezudos por c/ Hospital. 23 a 03:00 h Barraca con conciertos en escuelas viejas.

Artica

10 h Dianas con Haizeberri Gaiteros. 11-14 h Comparsa de Artica, con gaiteros. 12-14 y 15:30-18:30 h Hinchables, tren turístico… por las diferentes plazas. Recinto ludoteca, pintacaras, tren infantil, futbolín humano, barredera, pista pedaleo, looping bikes, balanz bikes, pista de fútbol con 6 donuts gigantes y juegos de habilidad. 11-14:30 h Scape Truck. Plaza Central. 14:30 h Calderetes en la carpa. 16:30-17:30 h Carpa: Monólogo ‘Esto no es serio’, con Nerea Garmendia y Carolina Noriega. 17:30 h Trofeos mus y chinchón, Carpa. 16-19:30 h Scape Truck. 18:30-19:30 h Fiesta de la Espuma (en el lado de la Escuela Infantil). 20-21 h Actuación grupo Lord Byron. 21-21:30 h Bailes Populares con gaiteros Plaza Central. 21:45 h Karrikiris (Toricos con ruedas). 22 h Doble Toro de Fuego. Plaza Central. 22:30-00:00 h DJ Mikel Lizarbe. Carpa. 00:30-03:00 h Actuación grupo Lord Byron.

Asarta

10 h. Limpieza y Almuerzo en la sociedad. 13 h. Inicio Campeonato de Mus Relámpago. 19.30 h. Música con Risky Bet. 21 h. Bingo popular. 22 h. Cena popular en la sociedad Azkarro. 00.30 a 05.00 h. Verbena hasta la madrugada. 05.00 h. Recena Popular.

Azagra-Gaupasa

12:30 h Encierro. 13:30 h En la fuente, vermú con Puro Relajo. 18:30 h Encierro con ganadería Estenaga de Espronceda. 19:30 h En la Plaza, Capea amenizada por la txaranga. 20:30 Verbena infantil con orquesta En Esenzia. 21:30 h En la fuente, Bingo exprés. 21:45 h Torico de Fuego. 00:30 h En la plaza, Vacas animadas por Banda Mendizarra. 01:30 h Pobre de Mí con la Txaranga Malababa. 01:45 h En la fuente, Verbena popular y juerga global con Orquesta. Después, apagón festivo.

Caparroso

Día de los Calderos.10:30 h Inicio Concurso de Calderos, Carpa de la zona de bares. 11 a 14 h Parque Infantil, patio del colegio. 14:30 h Comida de Calderos. 15:45 a 17:30 h Concierto Sobremesa con el grupo Relocos. 18 h Encierro Reses Bravas desde La Cabrería. 19:15 h Capea en la plaza. Premio al mejor recortador (150 €). Exhibición de recortes con Chichas Team. 20:30 h Ronda de Gigantes, acompañados de la charanga. 00:00 h Tradicional Pobre de Mí. 00:30 h DJ Mikel Sevillano.

Cáseda

11 h Pasacalles con Gigantes y Cabezudos de Cáseda, acompañados por los Gaiteros y comparsas de Aibar y Noáin. 13:15 h. Encierro de toricos de ruedas para los peques. 14 h Bombas japonesas. 16 h Café concierto con orquesta Nova Saturno. 17 h Deporte Rural con Saralegui. 18:30 h Encierro vaquillas,amenizado por txaranga Txurrumuski. 20:15 h Bombas japonesas. 20:30 h Baile de la Era con los gaiteros. 21 h Sesión de baile. 22:15 h Torico de fuego. 22:30 h Fuegos artificiales. Pirotecnia Caballer. 23 h Cena popular en Frontón. 01:30 h. Sesión de baile con orquesta. 05:30 h Disco móvil en Plaza del Mercado.

Cintruénigo

Día de la Mujer. 7 h. Dianas con Charanga la Unión por los bares. 8 h. Desayuno con Vaquillas en la Plaza de Toros. 9 h. Dianas con la Banda de Música desde la Plaza de Toros. 11 h. Entrega de flores a las ancianas de la Residencia por Asociación de Mujeres Alhama. 11 h. Encierro reses bravas. 11:30 h. Ronda Jotera con la Escuela Aires del Alhama y una selección de joteros de la Ribera. Salida desde Capuchinos. 11:30 h. En Ayuntamiento, entrega Premio Alhama 2022 a la mujer destacada de Cintruénigo. Seguido, Homenaje a la cirbonera más longeva, a la más joven y a las cirboneras ausentes. 11:30 h. Nombramiento Alcaldesa y Corporación Femenina. 12 h. Disparo Cohete, acompañando por la Charanga La Unión hasta la Ofrenda Floral a la Virgen en la Parroquia. A la salida Riau-Riau hasta Los Paseos con la Charanga. 12 h. Vermú Electrónico en Casa Loygorri. 12-14 y 16 h. Parque Infantil con hinchables, en el patio del Colegio Otero de Navascués. 14:30 h Comida Popular de Asociación Alhama. 16:45 h. Salida Charanga por el recorrido del encierro. 17 h. Encierro de reses bravas. 18 h. Concurso Recortadores en la Plaza de Toros. 18 h. En Hogar del Jubilado, Guateque años 60-70. 18:30 h. En Parque de Capuchinos, ‘Gorgorito y sus amigos’ de Maese Villarejo. 18:30 h. Salida de la Charanga acompañando a las Mujeres desde la estación de autobuses. 19 h. Old Music Festival en la Casa Loygorri. 20 h. Pasacalles con la Banda de Música, la Charanga y la Comparsa, desde la Plaza de Toros a la del Ayuntamiento y El Gigantón. 20:45 h. Encierrillo Infantil con ganadería Grillete Miura desde la Plaza del Ayuntamiento. 21 h. Torillo Embolado de Fuego en la Plaza del Ayuntamiento. 21:15 h. Danzas de la Tierra en el quiosco. 22 h. Verbena en Los Paseos con Tallarina On Tour. 04:00 h. Pasacalles con la Charanga desde los Paseos, al finalizar Tallarina On Tour.

Elbete

9 h Dianas. 14:30 h Zikiro en el frontón. Después, bailables. 21 h Xingerjatea. 22 h Sorteo. 22:30 h Bizphiru pelau. 02:00 h Dj Aimar.

Fitero

Día del Bolo. 11:15 h. Entrega premios concurso portada del programa de fiestas y nombramiento, como fiterano popular 2022, a la Asociación Taurina de Fitero Fitoro. 12 h. Plaza de las Malvas, disparo del Cohete. Seguido, Bolo por las calles, acompañado de la Comparsa de Fitero, los gaiteros de Tudela y la charanga Riau-Riau. Después, la Comparsa y la escuela de jotas de Fitero bailarán, en la plaza de las Malvas, ‘la Jota de Fitero’, del fiterano Lorenzo Luis. 16:45 h. Campo de fútbol El Olmillo, partido de primera regional: C.D. Calatrava-C.A. Monteagudo. Antes, acto de entrega al C.D. Calatrava de placa por el 50 aniversario de su refundación. 18:30 h. Pasacalles charanga por la calle Mayor. 19 h. Encierro corto. 20 h. Encierro infantil en el paseo San Raimundo. 20:15 h. Toro de fuego en la plaza de las Malvas. 20:40 h. Salida de la Corporación Municipal hacia la Iglesia Parroquial, con la Comparsa y la Banda de Música. 20:45 h. Novena en honor a la patrona de Fitero, la Virgen de la Barda, seguida del Santo Rosario cantado por las calles y solemne ‘Salve a 4 voces mixtas’, obra de J. Prieto. 00:00 h. Encendido tradicional hoguera en el paseo de San Raimundo, a cargo de los Fiteranos Populares 2022. 00.15 h. Ronda con la charanga.

Gazólaz

8 h Auroros Zizur Mayor. 11:30-13:30 h Hinchables. 14 h Comida popular (Concurso postres). 17 h Campeonato mus y parchís. 17 h Campeonato futbolín y ping pong. 20 h Toro de fuego. 20-22 h Música disco. 00:30-04:30 h DJ Montxi.

Gorraiz

10 h Concurso calderetes y paellas en carpa pequeña. 10 a 14 y 16 a 20 h Zona Videojuegos-E-Games en el Octógono (Open Space). 11 a 14 h Hinchables y zona recreativa en Plaza del Palacio. 12 a 14 h Laser Tag con obstáculos en Parque Juan Pablo II (detrás de la iglesia). 14 h Entrega premios concurso calderetes y paella. Comida en carpa grande. 16 h Taller de circo en carpa pequeña. 16.30 h Campeonato relámpago de mus en carpa grande. 17 a 21.30 h Hinchables y zona recreativa en la Plaza del Palacio. 17.30 h Pinchada de vinilos en Plaza del Palacio. 21.30 h Toro de fuego. 22 h Fuegos artificiales. 23 h Concierto Nuria en carpa grande. Seguido, música pinchada desde la barra hasta las 04:00 h.

Legasa-Loyari Eguna

20 h Chupinazo y repique de campanas. 21 h Zopak.

Lerín

Fiestas de La Cadena. 11-13 h Karts a pedales y juegos familiares en la calle Baigorri. 12 h Lanzamiento del Cohete desde la báscula municipal. 12.15 h Entrega placa homenaje al matrimonio más mayor: Romualdo San Juan y María Bermejo. 12.30 h Comparsa con los gaiteros. 13 h Degustación pintxo y vino en la fábrica El Agricultor. 3 €. BeneficioS para la ONG La Gota de Leche de Pamplona. 18.30-20 h Vacas de la ganadería de Teodoro Vergara con la txaranga Turrutxiki. A continuación, verbena con La Orquestina.

Luquin

12.30 h Juegos infantiles. 13 h Pochada popular. 17 h Carrera ciclista Juniors y cadetes. 17 h Ronda copera y Postres con Batukada. 20 h Orquesta Edelweiss. 22 h Torico de fuego. 01:00 h Raimundo El Canastero. 02:30 h Bingo. 03:00 h Orquesta Edelweiss. 06 h Recena. 06:30 h Pajuero.

Milagro

La Paella. 8 h Dianas con la charanga desde el casino. 8:30 h Caldico popular en la calle Dos de Agosto. 9 h Encierro de novillos toros con la ganadería Ustarroz. 11-13:30 y 17 h Parque infantil en el patio escuelas. 12 h Suelta de reses bravas.13 h Encierro chiqui y toros de agua. 13:15 h Charanga y Gigantes de Milagro. 14 h Paella popular en el Pabellón La Cereza. 18:30 h Suelta vacas en la calle y capea en la plaza. 20:30 h Bajadica. A continuación Toro de Fuego. 00:00 h Verbena a cargo de la orquesta Welcome Band.

Monreal

Día del niño y del joven. 9 h Dianas. 10:30-12:30 y 16:30-18:30 h Parque infantil en el frontón nuevo: barredora, castillos hinchables, tobogán rampa... 12:30 h Comparsa con los Gigantes Bustintxuri desde el frontón nuevo. 14:30 h Comida popular infantil en el Centro. 17:30 h Electro Txaranga Matraka desde el frontón viejo. 20-22 h Baile de disfraces infantil amenizado con Dj Álex Pardos. 22:15 h Torico de fuego en la Plaza del Mercado y calles próximas. 22:30 h Cena juventud en Plazuela del Ayuntamiento. 00:30 h Actuación Rockalean que saldrá de la Plazuela del Ayuntamiento y acompañará a los jóvenes hasta el frontón viejo. 02:00- 06:00 h Macro Discómovil con Dj Álex Pardos en el frontón viejo.

Peralta

8:30 h. Dianas con la charanga El Garrafón. 9 h. Encierro de Novillos-toros ganadería Conde de la Corte de Badajoz. 11:30 h. Encierro reses bravas ganadería Oscar Bretos de Villafranca. 12:30 h. Concentración de Gigantes por el 75 aniversario de la comparsa: de Falces, Funes, Marcilla y Santacara. Salida Comparsa acompañada de gaiteros. 13 h Mariachi Imperial-Elegancia Mexicana. 13 h. Apartado. 16:30 h. Encierro reses bravas ganadería Oscar Bretos. 17:30 h. Salida de mulillas. 18 h. Novillada ganadería Conde la Corte de Badajoz para Joselete, García Corbacho y Javier Poley. A continuación, salida de las peñas con la charanga. 20 h. Plaza los Fueros. ‘Fábrica de sueños’ con Kinser. 21 h. Música en plaza principal con orquesta Nueva Etapa. 21:30 h. Torico de fuego. 22:15 h. Baile de la Era en la carpa. 00:00 h. Fiesta ‘Last Party’ con los DJ Dubi e Íñigo Armañanzas en plaza de los Fueros. 00:00 h. Conciertos rock en Carpa: Mosh, The Lio y Suizidio Kolectivo organizados por Azkoiengo gazteria. 00:30 h. Verbena orquesta Nueva Etapa.

San Adrián

Desde las 12 h. III Feria Cerveza Artesanal. Organiza: Peña El Moscón. Con actos musicales. 23:30 h Ronda nocturna Charanga Ascape.

Tajonar

11 h Herri kirolak infantil en el parque. 13 h Campeonato ping-pong con sartenes en el frontón. 14:30 h Calderetes por cuadrillas en lfrontón. 17 h Música con Los Habituales. 18 h El Arca de Noé. 20 h Bailes latinos en la Plaza con Alber. 20:30 h Cena infantil. 21 a 21:45 h Música DJ Markel. 22 h Toro de fuego en el campo de fútbol. 22:30 h Cena autogestionada en la carpa. 23:30 a 05:30 h Dj Markel.

Viana

13 h. Chupinazo a cargo de la Residencia Nuestra Señora de Gracia y Centro de Salud. Después, pasacalles con la txaranga Gazteberri y Comparsa. 14 a 15 h. Plaza de los Fueros, Orquesta Cíclope. 17.15 h. Partidos de pelota. 1er Partido. Agirre-Morgaetxebarria & Larrazabal-Eskiroz. Estelar. Laso-Elizegi & Peña Ii - Aranguren. Entrada anticipada 20 €, taquilla 25 €. 18 a 19 h. Ruinas de San Pedro, espectáculo infantil ‘La magia de tu imaginación’. Mago Iceman. La Canica Roja. 18 a 19.30 h. Calle Serapio Urra, txaranga Gazteberri. 19.30 h. En los bajos del Ayuntamiento, degustación Bocatitas de jamón y pimiento verde, organizada por el Club Lirena. 20 a 22 h. Plaza de los Fueros, bailables orquesta Cíclope. 22 h. Plaza de los Fueros, sorteo del Club Deportivo Vianés y 2 toros de fuego. 00.00 h. Encierro nocturno de reses bravas ganadería Bretos Fernández de Villafranca. 00.00 a 04.00 h. Gran verbena a cargo de la orquesta Cíclope.